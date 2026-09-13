Joao Pedro Raih Penghargaan Pemain Terbaik Premier League Usai Tampil Gemilang Bersama Chelsea

JawaPos.com – Joao Pedro meraih penghargaan Pemain Terbaik Liga Primer untuk bulan Agustus setelah tampil gemilang bersama Chelsea pada awal musim.

Dilansir dari laman Flashscore pada Sabtu (12/9), Penyerang berusia 24 tahun itu mencatat empat keterlibatan gol ketika Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dan Brighton sebelum kalah dari Arsenal pada akhir pekan lalu.

Penghargaan tersebut menjadi yang pertama bagi Pedro sekaligus menjadikannya pemain Chelsea pertama yang meraih penghargaan itu sejak Cole Palmer pada September 2024.

Pedro juga tercatat sebagai pemain Brasil ketujuh yang memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Bulan Ini Liga Primer setelah Juninho, Edu, David Luiz, Lucas Moura, Rodrigo Muniz, dan Igor Thiago.

Performa impresifnya bersama Chelsea membuat pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, kembali memanggilnya untuk menghadapi Australia dan India pada jeda internasional mendatang.

Keputusan tersebut menjadi perubahan setelah Pedro tidak masuk dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia musim panas lalu.

Pedro tampil konsisten di lini serang Chelsea bersama Palmer dan Morgan Rogers, yang turut menunjukkan performa positif pada awal musim.