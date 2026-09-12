Prediksi Skor Le Havre vs Angers di Liga Prancis: Kans Le Club Doyen Menang di Stade Oceane

Le Havre diprediksi mengalahkan Angers dalam duel Ligue 1 2026/2027 di Stade Oceane. (Le Havre)

JawaPos.com — Le Havre diprediksi meraih kemenangan 2-0 atas Angers pada pekan keempat Ligue 1 2026/2027 di Stade Oceane, Minggu (13/9/2026) pukul 01.45 WIB.

Duel ini mempertemukan dua tim yang sama-sama mengoleksi 1 kemenangan dari tiga pertandingan awal, sehingga tiga poin penting untuk menjauh dari ancaman zona degradasi.

Le Havre Bertekad Bangkit Le Havre membutuhkan kemenangan perdana setelah hanya mengumpulkan satu poin dari tiga pertandingan Ligue 1 musim ini.

Tim asuhan Didier Digard tersebut membuka kompetisi dengan kekalahan 0-1 dari AS Monaco, kemudian bermain imbang 1-1 melawan Olympique Lyonnais sebelum kembali tumbang 1-2 dari Brest.

Hasil tersebut menempatkan Le Havre di posisi ke-16 klasemen sementara Ligue 1.

Situasi itu cukup mengkhawatirkan mengingat Le Havre juga nyaris terdegradasi pada musim 2025/2026 setelah hanya finis tiga poin di atas Nice yang menempati posisi playoff degradasi.

Pertandingan kandang melawan Angers menjadi peluang penting bagi Le Havre untuk memperbaiki posisi.

Terlebih, Le Havre tidak terkalahkan dalam empat pertemuan terakhir melawan Angers dan berhasil menang 2-1 ketika kedua tim terakhir kali bertemu di Stade Oceane.

Le Havre juga memiliki modal sejarah pertemuan yang cukup positif.

Meski demikian, Angers pernah mencuri kemenangan 1-0 di Stade Oceane pada Desember 2024, sehingga tuan rumah tetap tidak boleh menganggap remeh lawannya.

Angers Punya Modal Kemenangan Tandang Angers datang dengan catatan yang sedikit lebih baik setelah mengoleksi tiga poin dari tiga pertandingan awal Ligue 1.