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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 6 September 2026 | 00.24 WIB

Prediksi Skor Le Havre vs Brest di Liga Prancis: Les Pirates Siap Bajak 3 Poin di Stade Oceane

Brest diprediksi mampu membajak tiga poin saat bertandang ke markas Le Havre pada pekan ketiga Ligue 1. (Brest) - Image

Brest diprediksi mampu membajak tiga poin saat bertandang ke markas Le Havre pada pekan ketiga Ligue 1. (Brest)

JawaPos.com — Le Havre menjamu Brest pada pekan ketiga Ligue 1 di Stade Oceane, Minggu (6/9/2026) pukul 01.45 WIB, dengan kedua tim sama-sama memburu kemenangan perdana musim ini.

Le Havre baru mengoleksi satu poin dari dua laga, sedangkan Brest meraih dua hasil imbang beruntun, tetapi performa ofensif tim tamu membuat duel ini berpotensi dimenangkan Les Pirates.

Le Havre Masih Kesulitan Mengubah Imbang Jadi Kemenangan

Le Havre mengawali Ligue 1 dengan kekalahan tipis 0-1 dari Monaco sebelum bangkit saat bertandang ke markas Lyon.

Tim asuhan Didier Digard bahkan sempat unggul 1-0 melalui gol Mbwana Samatta pada menit ke-74 sebelum Lois Openda mencetak gol penyeimbang tiga menit sebelum waktu normal berakhir.

Hasil tersebut memperpanjang catatan Le Havre yang cukup sulit dikalahkan, tetapi juga menunjukkan persoalan utama mereka.

Le Havre tercatat tujuh kali bermain imbang dalam 11 pertandingan liga terakhir sejak musim lalu, dengan hanya satu kemenangan dan tiga kekalahan dalam periode tersebut.

Masalah lain datang dari performa kandang Le Havre.

Mereka belum mampu menang dalam enam pertandingan terakhir di Stade Oceane, dengan tiga hasil imbang dan tiga kekalahan, sehingga duel melawan Brest menjadi kesempatan penting untuk menghentikan tren negatif tersebut.

Brest Punya Modal Ofensif Lebih Menjanjikan

Brest datang dengan modal dua hasil imbang 2-2 secara beruntun melawan Le Mans dan Toulouse.

Editor: Edi Yulianto
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