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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 12 September 2026 | 15.41 WIB

Prediksi Skor FC Twente vs ADO Den Haag di Liga Belanda: De Tukkers Bisa Pesta Gol di Kandang!

FC Twente berpeluang meraih kemenangan ketiga di kandang saat menjamu ADO Den Haag di De Grolsch Veste. (Twente) - Image

FC Twente berpeluang meraih kemenangan ketiga di kandang saat menjamu ADO Den Haag di De Grolsch Veste. (Twente)

JawaPos.com — FC Twente berpeluang mengamankan kemenangan ketiga di kandang saat menjamu ADO Den Haag pada lanjutan Eredivisie di De Grolsch Veste, Sabtu (12/9/2026) pukul 21.30 WIB.

Perbedaan performa kedua tim sangat mencolok, dengan FC Twente mengoleksi 10 poin dari lima laga, sedangkan ADO Den Haag baru meraih satu poin dan belum pernah menang.

FC Twente Punya Modal Kuat di Kandang

FC Twente datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih tiga kemenangan dalam empat pertandingan Eredivisie terakhir.

Tim asuhan John van den Brom itu menempati posisi kelima klasemen dengan 10 poin dari lima pertandingan.

Kemenangan terbaru didapat saat menghadapi Telstar dalam laga tengah pekan yang digelar ulang.

Gol tunggal Sondre Orjasaeter pada menit ke-64, memanfaatkan umpan silang Younes Taha, memastikan FC Twente meraih tiga poin.

Hasil tersebut juga memperpanjang catatan sempurna FC Twente di De Grolsch Veste musim ini. Dari dua pertandingan kandang Eredivisie, De Tukkers meraih dua kemenangan dan hanya kebobolan satu gol.

Kekuatan FC Twente tidak bergantung pada satu pemain. Wout Weghorst dan Marko Pjaca sama-sama telah mencetak dua gol di liga, sedangkan Orjasaeter dan Taha masing-masing sudah menyumbang dua assist.

Performa tersebut menjadi modal penting bagi Van den Brom untuk menghadapi ADO Den Haag.

Editor: Banu Adikara
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