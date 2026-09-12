Erling Haaland Ungkap Cara agar Dirinya Tidak Burnout dengan Sepak Bola

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JawaPos.com - Menjalani musim sepak bola tanpa jeda panjang ternyata bukan perkara mudah, bahkan bagi Erling Haaland.
Striker Manchester City tersebut mengakui bahwa jadwal padat dan minimnya waktu libur membuatnya khawatir kondisi fisik serta mentalnya bisa terpengaruh sepanjang musim.
Haaland memang mengawali musim dengan impresif. Ia mencetak tiga gol dalam tiga pertandingan pertama Manchester City. Namun, persiapannya kali ini berbeda karena ia tidak mengikuti pramusim setelah membawa Norwegia melaju hingga perempat final Piala Dunia.
Pemain berusia 26 tahun itu pun mengakui bahwa dirinya tidak mendapatkan kesempatan seperti biasanya untuk benar-benar menjauh dari sepak bola.
Memotong Kayu untuk Menenangkan Pikiran
Di tengah kesibukan sebagai pesepak bola profesional, Haaland ternyata memiliki cara yang cukup sederhana untuk bersantai.
Melansir ESPN, ketika berada di rumah, ia memilih melakukan aktivitas tradisional: memotong kayu dan kemudian membakarnya di perapian.
"Di sinilah keajaiban terjadi. Di sinilah saya memotong kayu dan membakarnya," kata Haaland dalam sebuah wawancara.
Menurutnya, aktivitas tersebut memberikan ketenangan dan membantunya mengosongkan pikiran dari rutinitas sepak bola.
"Hal itu memberi saya ketenangan pikiran, itulah yang saya sukai. Memotong kayu, membakarnya, dan bersantai, sendirian."
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