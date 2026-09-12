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M Shofyan Dwi Kurniawan
Sabtu, 12 September 2026 | 10.38 WIB

Liverpool Umumkan Turkish Airlines sebagai Sponsor Baru di Jersey Mereka

ig @thesoccer.archive - Image

ig @thesoccer.archive

JawaPos.com - Liverpool akhirnya akan memiliki wajah baru di bagian depan jersey mereka. Setelah hampir dua dekade bersama Standard Chartered, klub mengumumkan bahwa Turkish Airlines akan menjadi sponsor utama jersey baru mulai Juni 2027.

Kesepakatan tersebut berlaku selama lima tahun dan dilaporkan bernilai lebih dari £300 juta. Pergantian ini sekaligus mengakhiri salah satu hubungan sponsor terpanjang dalam sejarah Liverpool. 

Standard Chartered telah menghiasi bagian depan jersey The Reds sejak 2010 dan akan menyelesaikan masa kerja mereka pada akhir musim 2026-27.

Era Standard Chartered Segera Berakhir

Standard Chartered bukan satu-satunya sponsor yang memiliki hubungan panjang dengan Liverpool. Sebelum mereka, Carlsberg menjadi sponsor utama selama 18 tahun, dari 1992 hingga 2010. 

Jika digabungkan, kedua perusahaan tersebut telah menemani Liverpool selama 35 tahun dan melewati berbagai perubahan era, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Mulai Juni 2027, nama Turkish Airlines akan menjadi bagian dari sejarah tersebut. Meski terdapat kesepakatan sponsor lain di Premier League yang memiliki nilai total lebih tinggi karena mencakup hak penamaan stadion dan aset komersial lainnya, kesepakatan Liverpool dengan Turkish Airlines disebut sebagai yang paling menguntungkan di Liga Premier untuk sponsor bagian depan jersey.

Dengan kontrak lima tahun tersebut, Turkish Airlines juga menjadi sponsor utama jersey pertama Liverpool dalam 35 tahun yang benar-benar menggantikan nama sebelumnya.

Sponsor Keenam dalam Sejarah Liverpool

Turkish Airlines akan menjadi sponsor jersey keenam dalam sejarah Liverpool. Perjalanan tersebut dimulai bersama Hitachi pada 1979 hingga 1982. 

Editor: Hanny Suwindari
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