Liverpool Kejar Ismaila Sarr, Winger Crystal Palace Disebut Ingin Tantangan Baru di Anfield

Ismaila Sarr. (Istimewa)
JawaPos.com - Liverpool kembali bergerak di bursa transfer musim panas. The Reds disebut tengah meningkatkan pembicaraan dengan Crystal Palace untuk mendapatkan Ismaila Sarr.
Menurut laporan The Sun, Liverpool sudah melakukan kontak dengan pihak Palace dan telah mengajukan tawaran untuk pemain asal Senegal tersebut. Nilai proposal yang diberikan belum diketahui secara pasti.
Sarr kabarnya sangat terbuka untuk pindah ke Anfield. Pemain berusia 28 tahun itu merasa sudah memberikan kontribusi besar selama memperkuat Palace dan kini ingin mencoba tantangan baru bersama klub dengan ambisi yang lebih tinggi.
Keinginan tersebut muncul setelah Sarr menjalani periode yang cukup sukses di Selhurst Park. Ia menjadi bagian penting dari skuad Palace yang mampu meraih FA Cup dan Conference League.
Performa Sarr juga mengalami peningkatan dalam dua musim terakhir. Pada musim 2025/26, ia mencetak 21 gol di semua kompetisi. Catatan tersebut menjadi musim tersuburnya sejak bergabung dengan Palace.
Satu musim sebelumnya, Sarr juga berhasil menyumbangkan 12 gol. Konsistensi itu membuatnya menjadi salah satu pemain penting di lini depan Palace, terutama setelah klub kehilangan sejumlah pemain andalan.
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Michael Olise dan Eberechi Eze menjadi dua nama yang lebih dulu meninggalkan Palace. Marc Guehi kemudian menyusul setelah hengkang dari klub London tersebut.
Situasi itu membuat Palace memiliki alasan kuat untuk mempertahankan Sarr. Terlebih, sang pemain masih memiliki kontrak hingga tiga tahun ke depan.
Kondisi tersebut membuat Palace berada dalam posisi tawar yang cukup baik. Liverpool pun harus menyiapkan proposal yang mampu membuat The Eagles bersedia melepas pemainnya.
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Jawa Pos
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