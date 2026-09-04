Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 4 September 2026 | 23.32 WIB

Prediksi Skor Fulham vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Cottagers Diprediksi Menang!

Gonzalo Garcia menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu membawa Fulham meraih kemenangan saat menghadapi Crystal Palace. (Fulham) - Image

Gonzalo Garcia menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu membawa Fulham meraih kemenangan saat menghadapi Crystal Palace. (Fulham)

JawaPos.com — Fulham diprediksi mengalahkan Crystal Palace 2-1 dalam lanjutan Liga Inggris 2026/2027 di Craven Cottage, Sabtu (5/9/2026) pukul 21.00 WIB.

Kedua tim sama-sama belum meraih poin dari dua pertandingan awal, tetapi Fulham memiliki modal kemenangan 3-0 atas AFC Wimbledon di EFL Cup dan peluang memanfaatkan keuntungan bermain di kandang.

Fulham Punya Tekanan Besar untuk Menang

Fulham memasuki pertandingan ini dari posisi ke-16 klasemen Liga Inggris dengan nol poin setelah menelan dua kekalahan beruntun.

Tim asuhan Alvaro Arbeloa kalah 3-2 dari Chelsea pada laga pembuka sebelum kembali tumbang 1-0 ketika menghadapi Sunderland.

Hasil tersebut membuat duel kontra Crystal Palace menjadi kesempatan penting bagi Fulham untuk segera mendapatkan kemenangan perdana di kompetisi kasta tertinggi Inggris.

Apalagi, The Cottagers akan menghadapi Liverpool dan Manchester United dalam dua pertandingan liga berikutnya sehingga tambahan tiga poin terasa sangat berharga.

Fulham setidaknya sudah merasakan kemenangan pada musim ini setelah menundukkan AFC Wimbledon dengan skor 3-0 di EFL Cup pada 27 Agustus.

Hasil itu menjadi suntikan kepercayaan diri bagi skuad Arbeloa sebelum kembali beraksi di Craven Cottage.

Kekuatan Fulham juga terlihat dari aktivitas mereka di bursa transfer musim panas dengan mendatangkan tujuh pemain baru.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Arbeloa Kembali Datangkan Bintang Muda Real Madrid ke Fulham - Image
Sepak Bola

Arbeloa Kembali Datangkan Bintang Muda Real Madrid ke Fulham

Jumat, 4 September 2026 | 04.18 WIB

Prediksi Skor Sunderland vs Fulham: Kans The Cottagers Permalukan Tuan Rumah di Stadium of Light! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Sunderland vs Fulham: Kans The Cottagers Permalukan Tuan Rumah di Stadium of Light!

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.30 WIB

Fulham Menang 3-0 atas AFC Wimbledon, Alvaro Arbeloa Sebut Bukan Pertandingan Mudah - Image
Sepak Bola Dunia

Fulham Menang 3-0 atas AFC Wimbledon, Alvaro Arbeloa Sebut Bukan Pertandingan Mudah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22.51 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore