Prediksi Skor Fulham vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Cottagers Diprediksi Menang!

JawaPos.com — Fulham diprediksi mengalahkan Crystal Palace 2-1 dalam lanjutan Liga Inggris 2026/2027 di Craven Cottage, Sabtu (5/9/2026) pukul 21.00 WIB.

Kedua tim sama-sama belum meraih poin dari dua pertandingan awal, tetapi Fulham memiliki modal kemenangan 3-0 atas AFC Wimbledon di EFL Cup dan peluang memanfaatkan keuntungan bermain di kandang.

Fulham Punya Tekanan Besar untuk Menang Fulham memasuki pertandingan ini dari posisi ke-16 klasemen Liga Inggris dengan nol poin setelah menelan dua kekalahan beruntun.

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Tim asuhan Alvaro Arbeloa kalah 3-2 dari Chelsea pada laga pembuka sebelum kembali tumbang 1-0 ketika menghadapi Sunderland.

Hasil tersebut membuat duel kontra Crystal Palace menjadi kesempatan penting bagi Fulham untuk segera mendapatkan kemenangan perdana di kompetisi kasta tertinggi Inggris.

Apalagi, The Cottagers akan menghadapi Liverpool dan Manchester United dalam dua pertandingan liga berikutnya sehingga tambahan tiga poin terasa sangat berharga.

Fulham setidaknya sudah merasakan kemenangan pada musim ini setelah menundukkan AFC Wimbledon dengan skor 3-0 di EFL Cup pada 27 Agustus.

Hasil itu menjadi suntikan kepercayaan diri bagi skuad Arbeloa sebelum kembali beraksi di Craven Cottage.