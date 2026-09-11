Erling Haaland Sempat Marah pada Ayyoub Bouaddi dalam Kemenangan Man City atas Porto

Erling Haaland / ig @mancity
JawaPos.com - Erling Haaland menjadi bintang utama ketika Manchester City mengawali perjalanan mereka di Liga Champions 2026/27 dengan kemenangan 2-0 atas Porto di Estádio do Dragão, Selasa malam.
Striker asal Norwegia itu mencetak dua gol untuk memastikan The Citizens membawa pulang tiga poin dari Portugal. Gol pertama lahir melalui sundulan tak lama setelah babak kedua dimulai, sebelum ia kembali mencatatkan namanya di papan skor pada masa tambahan waktu.
Namun, di balik penampilan gemilangnya, Haaland ternyata sempat dibuat kesal oleh rekan setimnya sendiri.
Pemain berusia 26 tahun itu mengaku marah kepada Ayyoub Bouaddi setelah gelandang muda tersebut memilih mengoper bola ke sisi kiri, alih-alih memberikan umpan terobosan kepadanya yang berada dalam posisi bebas.
Haaland Kesal pada Bouaddi
Bouaddi menjalani debut sebagai starter untuk Manchester City setelah didatangkan dari Lille dengan nilai transfer £86 juta pada musim panas ini.
Meski baru berusia 18 tahun, ia tampil percaya diri di lini tengah dan menjadi salah satu pemain yang mendapat perhatian dalam kemenangan City.
Namun, ada satu momen yang membuat Haaland tidak senang. Ketika Haaland berada dalam posisi terbuka di lini depan, Bouaddi memilih tidak memberikan umpan kepadanya dan justru mengalirkan bola ke sisi kiri. Keputusan tersebut membuat sang striker menunjukkan rasa frustrasinya.
Melansir Give Me Sport, dalam wawancara setelah pertandingan, Haaland tetap memberikan pujian kepada Bouaddi, tetapi tidak lupa menyampaikan kritiknya.
"Dia bermain sangat bagus! Dalam latihan dia luar biasa, saya sudah memberi tahu ketua [Khaldoon Al Mubarak]. Kami memiliki permata di sana..."
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