Pihak Lamine Camara Marah Setelah Kesepakatan dengan Chelsea Dibatalkan Monaco

JawaPos.com - Drama transfer Lamine Camara ke Chelsea berakhir dengan kekecewaan besar. Sang pemain disebut sangat ingin pindah ke Stamford Bridge, tetapi AS Monaco secara mengejutkan membatalkan kesepakatan senilai £47 juta pada hari terakhir bursa transfer.

Melansir TEAMtalk, kubu Camara kini "sangat marah" dengan keputusan Monaco. Chelsea juga disebut sangat kecewa karena pembatalan terjadi ketika seluruh proses transfer sudah berada di tahap akhir.

Sebelumnya, gelandang internasional Senegal itu telah menyetujui kontrak berdurasi lima tahun dengan Chelsea. Ia bahkan sudah menjalani pemeriksaan medis setelah kedua klub mencapai kesepakatan.

Camara Sudah Siap ke London

Camara sangat antusias dengan peluang bergabung dengan Chelsea. Pemain berusia 22 tahun tersebut bahkan telah berbicara panjang lebar dengan Xabi Alonso selama proses negosiasi berlangsung.

Karena itu, ia merasa kepindahannya ke London tinggal menunggu waktu. Salah satu sumber mengatakan:

“Ini mengejutkan, semuanya sudah dilakukan dan disepakati. Monaco mengingkari perjanjian dan tindakan mereka sangat tidak profesional, tidak ada cara lain untuk menggambarkannya.”

“Lamine sudah siap pindah, sangat bersemangat untuk bergabung dengan salah satu klub terbesar di Eropa dan bekerja di bawah Xabi Alonso – yang telah dia ajak bicara panjang lebar menjelang kepindahannya. Dia sudah siap untuk ini dan sekarang jelas kecewa karena hal itu tidak terjadi.”

Camara sendiri disebut telah menunjukkan sikap yang jelas sepanjang proses negosiasi. Ia siap meninggalkan Monaco karena percaya kesepakatan antara kedua klub akan membawanya ke Inggris. Namun, keputusan Monaco pada menit-menit terakhir membuat semua rencana tersebut berantakan.