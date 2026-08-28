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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 28 Agustus 2026 | 22.08 WIB

10 Frasa yang Diucapkan oleh Orang-Orang yang Sedang Marah Secara Mental dan Emosional

Ilustrasi orang yang sedang marah (magnific) - Image

Ilustrasi orang yang sedang marah (magnific)

 

JawaPos.com - Bedakan dan pahami frasa yang dapat muncul ketika seseorang sedang marah secara mental dan emosional.

Frasa yang terucap ini, biasanya dapat dimulai dari sikap defensif hingga keinginan untuk menarik diri.

Marah merupakan emosi manusia yang wajar. Namun, kemarahan tidak selalu ditunjukkan melalui bentakan atau perilaku agresif. 

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang sedang mengalami tekanan emosional dapat memperlihatkan kemarahannya melalui pilihan kata, nada bicara, atau kalimat singkat yang terdengar sederhana.

Terkadang, seseorang tidak mengatakan secara langsung bahwa dirinya sedang marah

Sebaliknya, perasaan tersebut muncul melalui ucapan yang menunjukkan kekecewaan, frustrasi, rasa tidak dihargai, atau keinginan untuk menjaga jarak dari situasi yang membuatnya tertekan.

Seperti dirangkum dari laman YourTango, inilah sepuluh frasa yang dapat menjadi tanda ketika seseorang sedang marah secara mental dan emosional.

Namun, frasa-frasa berikut bukan alat untuk mendiagnosis kondisi mental seseorang. 

Konteks percakapan, situasi, serta pola perilaku secara keseluruhan tetap penting untuk memahami emosi seseorang.

1. “Terserah, Lakukan Saja Sesukamu.”

Kalimat ini sering terdengar seperti bentuk persetujuan. Namun, dalam konteks tertentu, “terserah” justru dapat menyimpan rasa kecewa atau frustrasi.

Seseorang mungkin sudah terlalu lelah berdebat sehingga memilih menghentikan percakapan. 

Ia sebenarnya tidak benar-benar setuju, tetapi merasa bahwa pendapatnya tidak akan mengubah keadaan.

Jika kalimat tersebut disampaikan dengan nada dingin atau sinis, ada kemungkinan terdapat emosi yang belum terselesaikan.

Daripada langsung menganggap orang tersebut benar-benar tidak peduli, lebih baik mencari tahu apa yang sebenarnya membuatnya kecewa.

2. “Aku Sudah Capek Menjelaskan.”

Ucapan ini dapat muncul ketika seseorang merasa tidak didengar atau tidak dipahami.

Editor: Novia Tri Astuti
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