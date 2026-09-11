Dilempari Botol Jadi Alasan Kuat Ismail Kartal Mengundurkan Diri, Fenerbahce Sanksi Pelaku

Ismail Kartal mengundurkan diri usai dilempar botol suporter Fenerbahce. (X/@Fenerbahce)

JawaPos.com - Pernyataan pengunduran diri Ismail Kartal secara mendadak membuat Presiden Fenerbahce Aziz Yildirim kaget. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Yildirim kemudian mengungkap alasan yang menurutnya berada di balik keputusan mendadak Kartal.

Sang presiden menyinggung besarnya tekanan terhadap pelatih, pemain, manajemen, dan klub setelah Fenerbahce berhasil lolos ke Liga Champions.

Yildirim menyebut pemberitaan dan komentar di media sosial telah menciptakan tekanan yang semakin besar terhadap klub.

Menurut Yildirim, Fenerbahce sebelumnya telah bertekad lolos ke Liga Champions dan target itu berhasil dicapai bersama Kartal. Oleh sebab itu, Yildirim meminta seluruh elemen klub memberikan dukungan kepada sang pelatih.

“Kami mengatakan akan lolos ke Liga Champions dan kami berhasil. Dengan siapa kami melakukannya? Dengan Ismail Kartal,” kata Yildirim dikutip dari situs resmi klub.

Sang presiden juga mengkritik pihak-pihak yang terus mempertanyakan kualitas skuad Fenerbahce serta memunculkan spekulasi mengenai pergantian presiden, manajemen, dan pelatih.

“Setiap hari mereka membicarakan sesuatu dan semua orang menentukan siapa yang akan menggantikan presiden, manajemen, dan pelatih. Bukan seperti itu cara kerjanya. Semua orang harus tenang dan menunggu,” ujarnya.

Yildirim meminta media untuk lebih berpegang pada fakta dan tidak membentuk opini publik berdasarkan spekulasi. Ia juga menyinggung pemberitaan mengenai transfer pemain serta persoalan kuota pemain asing yang menurutnya memiliki konsekuensi finansial bagi klub.

Ia menjelaskan bahwa Fenerbahce harus melepas sekitar 10 hingga 15 pemain karena persoalan kuota pemain asing. Namun, keputusan melepas pemain tidak semudah yang dibicarakan di media karena klub tetap harus memperhitungkan biaya transfer dan gaji. Menurut Yildirim, tekanan semacam itu akhirnya turut dirasakan Kartal.

Yildirim kemudian mengungkap insiden yang terjadi selama pertandingan melawan Roma menjadi puncak kekesalan Kartal. Sebuah botol dilempar dari tribun dan mengenai kepala Kartal ketika pertandingan berlangsung. “Malam ini mereka melempar botol ke kepala Pelatih Ismail. Kami melihatnya, dia juga melihatnya. Itu sebabnya dia kecewa. Itulah alasannya,” kata Yildirim.