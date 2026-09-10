Prediksi Susunan Pemain Bayern Munchen vs Bodo/Glimt di Liga Champions: Neuer Pantang Remehkan Lawan

JawaPos.com - Bayern Munchen akan menghadapi tim asal Norwegia Bodo/Glimt di laga perdana Liga Champions. Laga tersebut bakal dimainkan di Allianz Arena, Jumat (11/9) pukul 02.00 WIB.

Manuel Neuer memuji Bodo/Glimt sebagai tim yang bagus dan tidak takut menghadapi tim-tim besar. Hal itu yang membuat kiper Bayern Munchen tersebut enggan meremehkan tim tamu.

"Mereka bisa bertarung, tetapi mereka juga bisa memainkan sepak bola yang bagus. Mereka memiliki pengalaman di Liga Champions dan telah menunjukkan bahwa mereka tidak takut pada tim-tim besar. Kita telah melihat bagaimana performa mereka melawan tim-tim top lainnya," kata Manuel Neuer yang dikutip laman resmi UEFA, Kamis (10/9).

"Mereka bermain tanpa rasa takut, mereka tidak punya apa-apa untuk kehilangan. Ada juga konsistensi dalam tim mereka; pelatih mereka telah memimpin sejak 2018. Semua orang tahu kita tidak bisa meremehkan mereka," lanjut kiper timnas Jerman tersebut.

Musim lalu, Bodo/Glimt sukses menjadi tim kuda hitam yang mampu lolos ke babak 16 besar. Mereka berhasil mengalahkan tim-tim raksasa Eropa seperti Inter Milan, Manchester City, dan Atletico Madrid.

Di sisi lain, Neuer menegaskan target Bayern Munchen untuk menjadi juara Liga Champions musim ini. Menurutnya, Die Roten sudah memiliki pengalaman untuk bisa kembali meraih gelar tersebut.

"Semuanya tentang detail kecil. Kami memiliki potensi. Pengalaman juga membantu kami. Tujuan besar kami adalah menjadi juara Liga Champions. Kami telah mengalami beberapa kekalahan pahit, tetapi itu juga memberi kami motivasi ekstra, karena kami ingin bermain [di final] di Madrid musim panas mendatang," pungkas Manuel Neuer.

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