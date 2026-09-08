CEO Bayern Munchen Tidak Yakin Bisa Pertahankan Michael Olise

JawaPos.com - Michael Olise memang masih punya kontrak panjang bersama Bayern Munchen hingga 2029. Namun, kontrak panjang rupanya belum menjadi jaminan bahwa winger asal Prancis tersebut akan terus berada di Allianz Arena dalam beberapa tahun ke depan.

Bayern tentu ingin mempertahankan Olise. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi salah satu bagian penting dalam proyek Vincent Kompany. Meski begitu, klub Bavaria tampaknya sadar bahwa mempertahankan pemain dengan kualitas seperti Olise bukan perkara sederhana.

Hal tersebut tercermin dari pernyataan CEO Bayern Munchen, Jan-Christian Dreesen, ketika ditanya mengenai masa depan sang pemain.

Dreesen Tak Mau Beri Jaminan

Melansir Mundo Deportivo, Dreesen mendapat pertanyaan mengenai kemungkinan Bayern mempertahankan Olise secara permanen dalam jangka panjang saat berbicara di Sport1 akhir pekan lalu. Jawabannya cukup berhati-hati.

"Dalam bisnis ini, membuat janji itu sulit," akunya saat berdiskusi di Sport1.

Ketika kembali ditanya apakah Bayern akan mampu mempertahankan pemain Prancis tersebut, Dreesen juga tidak memberikan kepastian.

"Kita akan membicarakannya lagi musim panas mendatang," katanya.

Jawaban itu memang tidak secara langsung mengindikasikan bahwa Olise akan meninggalkan Bayern. Namun, pernyataan Dreesen menunjukkan bahwa klub tidak ingin terlalu dini memberikan jaminan mengenai masa depan sang winger.