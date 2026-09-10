Prediksi Skor Bayern Munich vs Bodo/Glimt di Liga Champions: Kans Die Roten Berpesta Gol!

JawaPos.com — Bayern Munich diprediksi mampu mengalahkan Bodo/Glimt pada laga pembuka league phase Liga Champions 2026/2027 di Allianz Arena, Jumat (11/9/2026) pukul 02.00 WIB.

Die Roten punya rekor kandang impresif sepanjang 2026, sementara Bodo/Glimt datang dengan tujuh kemenangan beruntun dan berpotensi mencuri gol dalam duel tersebut.

Mengapa Bayern Munich Lebih Diunggulkan? Bayern Munich memiliki modal kuat untuk mengawali perjalanan Liga Champions musim ini dengan kemenangan karena mereka selalu memenangi pertandingan pembuka dalam 22 kampanye terakhir di kompetisi tersebut.

Catatan itu menjadi salah satu alasan Die Roten sangat diunggulkan saat menjamu Bodo/Glimt di Allianz Arena.

Vincent Kompany juga membawa Bayern Munich melewati awal musim 2026/2027 tanpa kekalahan dalam empat pertandingan kompetitif, dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Mereka sebelumnya mengalahkan Borussia Dortmund 2-1 dalam German Super Cup pada 22 Agustus sebelum ditahan 0-0 oleh Schalke 04 pada pertandingan terakhir.

Hasil imbang tanpa gol melawan Schalke 04 memang menghentikan rangkaian kemenangan Bayern Munich, tetapi performa kandang mereka menjadi alasan lain untuk tetap percaya diri.

Sepanjang 2026, Bayern Munich hanya sekali kalah di kandang, dengan 15 kemenangan dan dua hasil imbang dari total 18 pertandingan.