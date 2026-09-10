Manchester City Resmi Datangkan Iliman Ndiaye dari Everton

JawaPos.com – Iliman Ndiaye menyebut kepindahannya ke Manchester City sebagai kesempatan sekali seumur hidup setelah resmi meninggalkan Everton pada hari terakhir bursa transfer.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (8/9), Manchester City dilaporkan menyepakati biaya transfer sebesar EUR 65 juta atau sekitar Rp1,4 triliun untuk mendapatkan pemain internasional Senegal tersebut.

Pemain berusia 26 tahun itu kemudian menandatangani kontrak berdurasi lima tahun bersama klub yang bermarkas di Etihad Stadium tersebut.

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Ndiaye mengaku telah bekerja keras sepanjang hidupnya untuk mendapatkan kesempatan bergabung dengan salah satu klub terbaik dunia.

Ndiaye mengatakan Manchester City merupakan klub yang telah lama disaksikannya meraih berbagai gelar sejak masih kecil. Setelah mencetak 17 gol dalam dua musim bersama Everton.

Ndiaye kini bertekad memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menorehkan kisahnya sendiri bersama Manchester City.

Kedatangan Ndiaye menjadi bagian dari perombakan skuad Manchester City menjelang musim pertama Enzo Maresca sebagai pelatih setelah berakhirnya satu dekade kepemimpinan Pep Guardiola.

Direktur olahraga Manchester City, Hugo Viana, menilai Ndiaye sebagai pemain rendah hati yang memiliki tekad besar untuk terus berkembang.