UEFA Tak Tinggal Diam, Gianni Infantino Hadapi Ancaman Hukum dan Pertarungan Politik di FIFA

JawaPos.com - Perseteruan antara FIFA dan UEFA memasuki babak baru. Posisi Presiden FIFA Gianni Infantino kembali menjadi sorotan setelah UEFA menyiapkan langkah hukum terkait rencana investasi yang sebelumnya digagas FIFA melalui FIFA Forward Enterprise (FFE).

Rencana tersebut sempat mencuat sebagai proyek untuk mengembangkan potensi komersial FIFA. Namun, FFE akhirnya dihentikan hanya beberapa hari setelah diperkenalkan.

UEFA kemudian mempertanyakan proses di balik rencana tersebut, termasuk penilaian terhadap nilai komersial Piala Dunia.

Dalam dokumen hukum yang diajukan di Amerika Serikat, pengacara UEFA menyampaikan sejumlah tudingan serius terhadap proses tersebut.

UEFA menilai rencana FFE dilakukan secara tertutup dan tidak melalui proses kompetitif yang melibatkan lelang terbuka maupun penilaian independen.

UEFA juga mempertanyakan bagaimana nilai Piala Dunia ditentukan dalam rencana tersebut. Menurut mereka, valuasi sekitar GBP 15 miliar terlalu rendah dan berpotensi merugikan FIFA serta anggota-anggotanya.

Langkah UEFA di Amerika Serikat saat ini berfokus pada upaya memperoleh dokumen dan bukti yang berkaitan dengan FFE.

Tiga pihak menjadi sasaran permintaan informasi, yakni FIFA, perusahaan modal ventura Thrive Capital beserta pendirinya Josh Kushner, serta mantan bos Formula 1 Greg Maffei.