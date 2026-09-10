Luis Enrique Resmi Memperpanjang Kontrak sebagai Pelatih PSG hingga 2030

JawaPos.com – Paris Saint-Germain (PSG) resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Luis Enrique sebagai pelatih kepala hingga tahun 2030.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (8/9), Pelatih asal Spanyol tersebut menyepakati kontrak baru berdurasi tiga tahun setelah masa kerjanya sebelumnya dijadwalkan berakhir pada akhir musim ini.

Pengumuman perpanjangan kontrak dilakukan menjelang pertandingan Ligue 1 antara PSG dan Monaco di Parc des Princes.

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Luis Enrique mendapat sambutan meriah dari para pendukung PSG saat pengumuman kontrak barunya disampaikan di hadapan publik.

Pada kesempatan yang sama, sejumlah pemain PSG, yakni Joao Neves, Fabian Ruiz, Willian Pacho, Lucas Beraldo, dan Senny Mayulu, juga menandatangani perpanjangan kontrak.

Keputusan mempertahankan Luis Enrique menjadi bagian dari upaya PSG menjaga kesinambungan tim yang sukses meraih berbagai prestasi dalam beberapa musim terakhir.

Mantan pelatih Barcelona dan tim nasional Spanyol itu bergabung dengan PSG menjelang musim 2023/2024 dengan target mempersembahkan gelar Liga Champions pertama bagi klub.

Luis Enrique berhasil memenuhi target tersebut setelah PSG mengalahkan Inter Milan dengan skor 5-0 pada final Liga Champions 2025 dan kemudian mempertahankan gelar usai menundukkan Arsenal melalui adu penalti.