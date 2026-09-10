30 Peringkat Tim Sepak Bola Terbaik di Dunia, Ada Klub Milik Pengusaha Indonesia

JawaPos.com - Apa yang membuat sebuah tim menjadi yang terbaik di dunia? Ini adalah pertanyaan yang cukup subjektif. Tentu saja, jumlah kemenangan dan trofi yang diraih klub dalam beberapa waktu terakhir bisa menjadi indikator yang baik, namun dalam olahraga di mana siapa pun bisa mengalahkan siapa pun, sulit rasanya untuk memilih satu tim saja yang paling unggul dibandingkan yang lain.

Bagaimanapun, membandingkan tim dari liga yang berbeda pada dasarnya hanyalah sebuah spekulasi.

Sebagai contoh utama, Manchester United belum pernah berhadapan dengan Al-Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Meskipun banyak orang mungkin beranggapan bahwa Manchester United akan dengan mudah menang, mustahil untuk memastikannya secara mutlak. Harus diakui, hal ini bersifat subjektif dan secara teknis tidak ada jawaban benar atau salah—namun kita bisa melihat data dari Opta, yang telah menghitung (dan baru saja memperbarui) Power Rankings mereka.

Dengan menggunakan algoritma Elo yang menganalisis hasil dari lebih dari 2,5 juta pertandingan, sebuah tim diberikan peringkat yang dapat dibandingkan dengan tim-tim lain di seluruh dunia. Poin ditentukan berdasarkan peringkat di dalam liga, peringkat keseluruhan divisi, peringkat negara, serta peringkat benua tempat tim tersebut bermain. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, berikut adalah 30 tim terbaik dalam sepak bola dunia saat ini, bagaimana performa mereka dalam kompetisi di musim-musim sebelumnya, dan alasan mengapa mereka menempati posisi tersebut.

Tim-Tim Terbaik Dunia: Peringkat 30-21 Mengawali daftar ini, di peringkat ke-30, ke-29, dan ke-28—namun dengan perolehan poin yang sama—terdapat klub Belgia yang sedang naik daun Union Saint-Gilloise, tim kuda hitam Norwegia Bodo/Glimt, serta juara Liga Champions dua kali, Porto.

Bayer Leverkusen, yang finis di posisi keenam Liga Jerman namun secara keseluruhan menjalani musim yang impresif, menempati peringkat ke-26 tim terbaik dunia; mereka berada di atas Juventus namun di bawah Club Brugge, klub yang sukses meraih gelar juara Belgia untuk ke-20 kalinya pada musim lalu.

Leeds United, yang menempati peringkat ke-24, menjalani musim yang cukup baik sekembalinya mereka ke Premier League dengan finis di posisi ke-14. Skuad asuhan Daniel Farke ini bertekad untuk mengincar tiket kompetisi Eropa pada musim ini.

Di peringkat ke-23 terdapat Tottenham; mereka masuk dalam daftar ini meski nyaris terdegradasi dari Premier League pada hari terakhir musim 2025/2026. Awal musim baru mereka pun tidak terlalu mulus, namun posisi mereka hanya terpaut tipis di belakang Como dan Flamengo—di mana nama terakhir merupakan klub sepak bola terbesar di Amerika Selatan.