Gol Martin Odegaard Menangkan Arsenal 1-0 di Kandang Napoli

JawaPos.com - Arsenal mengawali perjalanan mereka di Liga Champions 2026/27 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Napoli dalam matchday perdana fase liga di Stadion Diego Armando Maradona pada Kamis dini hari WIB.

Gol tunggal Martin Odegaard memastikan The Gunners membawa pulang tiga poin dari markas Napoli, demikian laman resmi UEFA.

Arsenal berusaha mengontrol permainan sejak awal pertandingan. Pasukan Mikel Arteta menciptakan peluang pertama pada menit ke-13 melalui Bukayo Saka.

Menerima umpan Viktor Gyokeres, Saka melepaskan tembakan yang masih mampu diamankan kiper Napoli, Alex Meret.

Napoli langsung merespons dua menit berselang. Kevin De Bruyne melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti, tetapi David Raya sigap menepis bola sebelum Ben White membuangnya dari area berbahaya.

Arsenal kembali mengancam pada menit ke-22. Mikel Merino meneruskan sodoran Eberechi Eze. Namun, Meret kembali tampil gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut.

Menjelang turun minum, Arsenal kembali memperoleh peluang melalui Saka. Hanya saja, winger asal Inggris itu gagal memaksimalkan sodoran Odegaard. Skor 0-0 bertahan hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, pertandingan masih berjalan sengit. Arsenal kembali mendapatkan peluang pada menit ke-50 ketika Piero Hincapie menyambut umpan Odegaard. Sepakannya masih melambung di atas mistar gawang Napoli.

Kedua pelatih kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain. Arsenal memasukkan Christos Tzolis dan keputusan tersebut terbukti tepat.

Pada menit ke-75, Tzolis memberikan kontribusi penting dengan mengirimkan assist kepada Odegaard. Sang kapten Arsenal kemudian menuntaskan peluang tersebut untuk membawa timnya unggul 1-0.

Arsenal hampir menggandakan keunggulan delapan menit berselang. Tzolis mendapatkan kesempatan memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Noni Madueke, tetapi peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol.

Napoli meningkatkan tekanan pada menit-menit akhir untuk mencari gol penyama. De Bruyne kembali mencoba peruntungannya pada menit ke-88, namun tembakannya masih melebar dari sasaran.