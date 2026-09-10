Prediksi Skor Al Qadsiah vs Al Ettifaq di Liga Arab Saudi: Tijjani Reijnders Siap Unjuk Gigi Lagi

Tijjani Reijnders diprediksi membantu Al Qadsiah mengalahkan Al Ettifaq pada matchday 7 Liga Arab Saudi di Prince-Saud bin Jalawi Stadium. (Al Qadsiah)
JawaPos.com — Al Qadsiah diprediksi mampu mengalahkan Al Ettifaq pada matchday 7 Liga Arab Saudi di Prince-Saud bin Jalawi Stadium, Jumat (11/9/2026) pukul 22.25 WIB.
Tuan rumah sedang dalam momentum positif dengan empat kemenangan dari lima laga terakhir, sedangkan Al Ettifaq masih mencari konsistensi setelah bermain imbang tanpa gol pada pertandingan sebelumnya.
Al Qadsiah datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menempati posisi ketiga klasemen dengan koleksi 12 poin dari lima pertandingan.
Mereka mencatat empat kemenangan dan hanya sekali kalah, sekaligus membukukan 10 gol dan baru tiga kali kebobolan.
Performa tersebut memperlihatkan Al Qadsiah sebagai salah satu tim yang paling menjanjikan pada awal musim.
Kemenangan dramatis 3-2 atas Al Ahli SFC pada pertandingan terakhir juga menjadi tambahan energi positif sebelum menghadapi Al Ettifaq.
Di bawah Brendan Rodgers, Al Qadsiah mengandalkan permainan berbasis penguasaan bola dengan pendekatan menyerang.
Pola tersebut membuat mereka mampu menciptakan banyak peluang sekaligus menjaga tekanan terhadap lawan.
Kehadiran Tijjani Reijnders juga menjadi salah satu faktor yang membuat lini tengah Al Qadsiah patut diperhatikan.
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Jawa Pos
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