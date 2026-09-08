Prediksi Skor Al Qadsiah vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Fares Al Sharqiya Tak Ingin Malu di Kandang!

JawaPos.com — Al Qadsiah menjamu Al Ahli SFC pada pekan keenam Saudi Pro League di Prince-Saud bin Jalawi Stadium, Rabu (9/9/2026) pukul 01.00 WIB.

Fares Al Sharqiya datang dengan modal empat kemenangan dari lima laga terakhir dan berambisi menjaga tren positif, tetapi Al Ahli SFC juga membawa kepercayaan diri usai menang telak 5-0 atas Al Riyadh.

Al Qadsiah Sedang dalam Tren Positif Al Qadsiah menempati posisi ketiga klasemen dengan koleksi 12 poin dari enam pertandingan, hasil dari empat kemenangan dan satu kekalahan.

Produktivitas mereka mencapai 10 gol, sedangkan lini pertahanan baru kebobolan tiga kali sehingga memperlihatkan keseimbangan permainan yang cukup kuat.

Kemenangan 2-0 atas Al Diriyah pada pertandingan terakhir semakin mempertegas konsistensi tersebut, terutama karena Al Qadsiah mampu mengendalikan jalannya pertandingan.

Di bawah arahan Brendan Rodgers, mereka mengandalkan penguasaan bola, pergerakan cepat saat transisi, serta kemampuan mengubah tempo permainan ketika menemukan celah di pertahanan lawan.

Catatan kandang Al Qadsiah sejauh ini memang belum sempurna karena mencatat satu kemenangan dan satu kekalahan dari dua pertandingan.

Namun, performa secara keseluruhan tetap menjadi modal penting untuk menghadapi Al Ahli SFC yang memiliki catatan tandang kurang meyakinkan.