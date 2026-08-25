Cetak Gol Perdana Bersama Al Qadsiah, Unggahan Tijjani Reijnders Justru Dibanjiri Komentar Negatif

JawaPos.com - Tijjani Reijnders mencetak gol pertamanya di Saudi Pro League saat membantu Al Qadsiah meraih kemenangan 2-0 atas NEOM. Namun, setelah pertandingan, gelandang Timnas Belanda keturunan Indonesia itu justru mendapat banyak komentar keras di media sosial.

Reijnders membuka keunggulan Al Qadsiah pada menit ke-29 dalam pertandingan yang berlangsung di King Khalid Sport Stadium pada Senin (24/8). Dilansir dari FotMob, Reijnders melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang mengarah ke pojok kanan bawah gawang NEOM.

Al Qadsiah kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-56 lewat Mateo Retegui. Penyerang itu sukses menjalankan tugasnya sebagai eksekutor penalti setelah Abdulmalik Al Oyayari dinilai melakukan handball di dalam kotak penalti. NEOM berusaha mengejar ketertinggalan setelah memasukkan Alexandre Lacazette pada menit ke-61. Namun, sejumlah peluang yang mereka ciptakan tidak mampu mengubah kedudukan.

Sementara itu, Reijnders tetap aktif hingga pertandingan berakhir. Pada menit ke-90, Reijnders memberikan umpan terobosan kepada Turki Al Ammar yang kemudian melepaskan tembakan, tetapi bola masih melebar. Reijnders juga hampir mencetak gol keduanya pada masa tambahan waktu. Sayang, tembakan Reijnders dari luar kotak penalti pada menit ke-90+4 berhasil diblok pemain NEOM.

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Al Qadsiah akhirnya mempertahankan keunggulan 2-0 hingga peluit panjang ditiup. Kemenangan itu sekaligus menjadi awal positif bagi Reijnders dalam perjalanan barunya di Arab Saudi. Setelah mencetak gol perdana bersama Al Qadsiah, Reijnders mengunggah foto di akun X (dulu Twitter) dengan keterangan yang mirip seperti saat ia merayakan gol pertamanya untuk Manchester City musim lalu.

“Pertunjukan sempat dikira batal. Plot twist... ternyata cuma pindah saluran. S2E1,” tulis Reijnders dengan foto saat dirinya merayakan gol. Namun, unggahan itu justru mendapat banyak respons negatif dari sejumlah pengguna media sosial. Reijnders menerima komentar keras yang menyoroti keputusannya meninggalkan sepak bola Eropa dan melanjutkan karier di Arab Saudi.

Reijnders dinilai belum mampu memberikan kontribusi besar selama memperkuat Manchester City. Dalam 28 penampilan di Premier League, sang gelandang hanya mencetak lima gol. Sementara itu, di Piala EFL, Reijnders membukukan satu gol dari empat penampilan.

Sejumlah warganet melontarkan komentar bernada sindiran mengenai kepindahannya dari Premier League ke Arab Saudi. Salah satu akun, @putixxx menulis, “Bro, kapan kamu pindah dari TV primetime ke Cartoon Network?”. Sementara itu, @hermixxx menyindir keputusan Reijnders dengan mengatakan, “Satu musim di liga terbaik. Musim kedua di farmers league (liga petani). Kamu benar-benar penemu luar biasa bro”.