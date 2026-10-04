Prediksi Skor Azerbaijan vs Lithuania di UEFA Nations League: Duel Sama Kuat

Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA diprediksi kembali berakhir imbang. Kedua tim belum terkalahkan di League D Grup 2. (Dok. Azerbaijan)
JawaPos.com - Azerbaijan akan menjamu Lithuania pada matchday keempat UEFA Nations League 2026/2027 League D Grup 2. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Baku pada Minggu (4/10/2026) malam WIB.
Duel ini menjadi pertemuan kedua Azerbaijan dan Lithuania dalam waktu relatif singkat. Sebelumnya, kedua tim sudah berhadapan di Kaunas pada 27 September lalu dan pertandingan tersebut berakhir dengan skor 1-1.
Pertemuan kali ini diperkirakan kembali berjalan ketat. Azerbaijan membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi, sementara Lithuania ingin menjaga catatan positif sekaligus memperbesar peluang finis sebagai pemuncak klasemen grup.
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Lithuania saat ini memiliki empat poin dari dua pertandingan. Rinktine membuka kiprahnya di Nations League dengan kemenangan 2-0 atas Liechtenstein sebelum bermain imbang 1-1 melawan Azerbaijan.
Sementara itu, Azerbaijan baru mengumpulkan dua poin. Mereka mendapatkan hasil imbang 1-1 ketika menghadapi Lithuania dan kemudian bermain tanpa gol saat bertemu Liechtenstein pada 1 Oktober.
Hasil tersebut membuat Azerbaijan masih menunggu kemenangan pertamanya di kompetisi musim ini. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan yang ingin dimanfaatkan tim tuan rumah untuk mengamankan tiga poin.
Performa Azerbaijan memang belum terlalu meyakinkan. Dalam dua pertandingan grup, mereka baru mencetak satu gol. Produktivitas tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan jika ingin mengalahkan Lithuania.
Selain itu, Azerbaijan juga sedang berusaha mengakhiri catatan kurang bagus di Nations League. Mereka disebut belum meraih kemenangan dalam delapan pertandingan terakhir di kompetisi tersebut setelah sebelumnya terdegradasi dari League C.
Namun, situasi tersebut tidak berarti Azerbaijan tidak memiliki peluang. Pertandingan di Baku memberikan keuntungan tersendiri, terutama karena mereka bisa bermain dengan dukungan suporter sendiri.
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