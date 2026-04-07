Hadapi Sporting Lisbon di Liga Champions, Saka dan Timber Dipastikan Absen Bela Arsenal

JawaPos.com - Pelatih Arsenal Mikel Arteta memastikan Bukayo Saka dan Jurrien Timber absen dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions melawan Sporting, dikutip dari ANTARA.

“Semoga mereka bisa tampil akhir pekan ini bila semuanya berjalan lancar,” ujar Arteta dalam konferensi pers menjelang pertandingan seperti dikutip laman UEFA pada Selasa.

Kabar absennya kedua pemain ini sudah terindikasi setelah keduanya tidak terlihat dalam sesi latihan tim. Meski demikian, Arsenal masih memiliki sejumlah pemain kunci yang siap diturunkan.

Arteta memastikan Gabriel, Declan Rice, dan Leandro Trossard dalam kondisi fit dan siap diturukan menghadapi Sporting.

Kehadiran ketiga pemain bisa menjaga kekuatan tim dalam laga penting di kompetisi Eropa.

Arsenal berusaha bangkit setelah tersingkir secara mengejutkan dari Piala FA karena dikalahkan Southampton. Meski begitu, fokus utama The Gunners tertuju pada Liga Champions.

Arteta meminta para pemainnya menjadikan kekecewaan tersebut sebagai motivasi dan menilai kekalahan itu pelajaran penting untuk tampil lebih baik lagi.