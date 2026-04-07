Hadapi Sporting Lisbon di Liga Champions, Saka dan Timber Dipastikan Absen Bela Arsenal

Selebrasi Bukayo Saka setelah cetak gol untuk Arsenal lawan Brighton. (Dok. Arsenal)
JawaPos.com - Pelatih Arsenal Mikel Arteta memastikan Bukayo Saka dan Jurrien Timber absen dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions melawan Sporting, dikutip dari ANTARA.
“Semoga mereka bisa tampil akhir pekan ini bila semuanya berjalan lancar,” ujar Arteta dalam konferensi pers menjelang pertandingan seperti dikutip laman UEFA pada Selasa.
Kabar absennya kedua pemain ini sudah terindikasi setelah keduanya tidak terlihat dalam sesi latihan tim. Meski demikian, Arsenal masih memiliki sejumlah pemain kunci yang siap diturunkan.
Arteta memastikan Gabriel, Declan Rice, dan Leandro Trossard dalam kondisi fit dan siap diturukan menghadapi Sporting.
Baca Juga:Arya Khan Emosi dengan Pernyataan Michelle Ashley Putri Pinkan Mambo, Bongkar Fakta Mengejutkan
Kehadiran ketiga pemain bisa menjaga kekuatan tim dalam laga penting di kompetisi Eropa.
Arsenal berusaha bangkit setelah tersingkir secara mengejutkan dari Piala FA karena dikalahkan Southampton. Meski begitu, fokus utama The Gunners tertuju pada Liga Champions.
Baca Juga:AGI Buka Suara soal Polemik IGRS di Tengah Kisruh Rating Game: Ini Panduan, Bukan Pembatasan
Arteta meminta para pemainnya menjadikan kekecewaan tersebut sebagai motivasi dan menilai kekalahan itu pelajaran penting untuk tampil lebih baik lagi.
Setelah menghadapi Sporting, Arsenal akan melawan Bournemouth pada akhir pekan ini, sebelum menjalani leg kedua di Emirates Stadium pada 16 April dan kemudian menghadapi Manchester City.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven