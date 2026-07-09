Chelsea Resmi Perkenalkan Wonderkid Sporting Lisbon Geovany Quenda, Diikat Kontrak Panjang hingga 2034

Chelsea memperkenalkan Geovany Quenda. (Chelsea FC)
JawaPos.com – Chelsea berhasil merampungkan transfer pemain muda potensial incarannya sejak musim lalu, Geovany Quenda dari Sporting Lisbon dengan kontrak panjang yang diberikan hingga 2034.
Kesepakatan antara The Blues dan Sporting sebenarnya telah dicapai sejak bursa transfer musim panas tahun lalu dengan nilai yang bisa mencapai EUR 52 juta, termasuk harga mahal untuk sosok pesepak bola berusia 19 tahun tersebut.
Selama satu musim sejak kesepakatan terjadi, Quenda tetap bertahan di Lisbon pada musim 2025/2026 dan kini resmi merapat ke Stamford Bridge, lebih dari 12 bulan setelah kepindahannya pertama kali diumumkan.
Pemain yang menjadi sosok krusial di tim nasional Portugal U-21 tersebut, bisa bermain dibeberapa posisi yang menjadikan kelebihan untuk Xabi Alonso bisa memanfaatkan bakatnya yang dianggap sangat potensial sebagai pelapis bintang-bintang The Blues terlebih dahulu
Dengan taktik Alonso yang menggunakan tiga bek sejajar, Quenda dapat bermain lebih menyerang sebagai winger dan bersaing dengan Pedro Neto. Sementara dalam bertahan Quenda bisa berperan di posisi wing-back dan menjadi pelapis kapten Chelsea, Reece James
"Rasanya luar biasa bisa berada di sini. Chelsea adalah tim hebat dan saya sangat antusias untuk bermain di Stamford Bridge. Klub ini telah menunjukkan kepercayaan kepada pemain seperti saya, dan saya bangga bisa berada di sini," katanya dalam perkenalan bersama Chelsea.
Sebelum resmi di akusisi ke London barat, Quenda dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Primeira Liga musim 2025, dengan 54 penampilan di berbagai kompetisi bersama Sporting serta turut membantu mereka meraih gelar ganda liga dan piala Portugal musim 2024/2025.
Kemudian saat masa pinjamannya di Stadion Jose Alvalade pada musim lalu, pelatih Rui Borges memercayainya dalam 32 laga, menyumbangkan enam gol dan tujuh assist walau jarang tampil penuh 90 pada setiap pertandingannya.
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