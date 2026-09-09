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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 9 September 2026 | 13.23 WIB

Prediksi Skor Liverpool vs Atletico Madrid di Liga Champions: The Reds Tumbangkan Tim Tamu!

Liverpool diprediksi mampu mengalahkan Atletico Madrid 2-1 pada laga League Phase Liga Champions 2026/2027 di Anfield. (Liverpool) - Image

Liverpool diprediksi mampu mengalahkan Atletico Madrid 2-1 pada laga League Phase Liga Champions 2026/2027 di Anfield. (Liverpool)

JawaPos.com — Liverpool diprediksi mampu menumbangkan Atletico Madrid dengan skor 2-1 dalam laga League Phase Liga Champions 2026/2027 di Anfield, Kamis (10/9/2026) pukul 02.00 WIB.

Duel ini menjadi pembuka perjalanan kedua tim di kompetisi Eropa sekaligus ulangan laga matchday pertama musim lalu yang dimenangi Liverpool 3-2 lewat gol Virgil van Dijk pada menit ke-92.

Liverpool Tampil dengan Modal Kemenangan

Liverpool membawa modal positif setelah meraih kemenangan perdana di era pelatih Andoni Iraola dengan menundukkan Ipswich Town 2-0 pada laga tandang Premier League, Sabtu lalu.

Dua gol Alexander Isak yang tercipta dalam sembilan menit pertama membuat Iraola terhindar dari catatan buruk sebagai pelatih Liverpool pertama sejak Brendan Rodgers yang gagal menang dalam tiga pertandingan liga pertamanya.

Kemenangan tersebut menjadi respons penting setelah Liverpool hanya mampu meraih dua poin dari dua laga sebelumnya melalui hasil imbang 2-2 melawan Newcastle dan Nottingham Forest.

Iraola pun mengakui kemenangan atas Ipswich sangat dibutuhkan timnya setelah melalui awal musim yang cukup berat.

Liverpool juga memiliki catatan produktivitas yang menjanjikan menjelang duel kontra Atletico Madrid.

The Reds selalu mencetak gol dalam sembilan pertandingan kompetitif terakhir di semua ajang, dengan enam di antaranya menghasilkan sedikitnya dua gol.

Rekor Liverpool Jadi Ancaman Atletico Madrid

Liverpool memiliki pengalaman cukup kuat di League Phase Liga Champions dalam dua musim terakhir dengan selalu finis di tiga besar klasemen 36 tim.

Editor: Banu Adikara
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