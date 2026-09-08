Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 9 September 2026 | 06.03 WIB

Prediksi Susunan Pemain Barcelona vs Feyenoord: Lamine Yamal Pasang Target Juara Liga Champions

Penyerang muda Barcelons Lamine Yamal.. (ig @fcbarcelona) - Image

Penyerang muda Barcelons Lamine Yamal.. (ig @fcbarcelona)

JawaPos.com-Barcelona siap menjamu Feyenoord di pekan perdana Liga Champions. Laga tersebut akan dimainkan di Camp Nou, Rabu (9/9) pukul 23.45 WIB.

Lamine Yamal targetkan juara Liga Champions

Mengawali laga perdana di Liga Champions, Lamine Yamal menetapkan target juara. Ia yakin bisa mewujudkan hal tersebut karena Barcelona sudah mendatangkan banyak pemain baru musim ini.

"Tidak ada motivasi yang lebih besar bagi saya selain memenangkan gelar Liga Champions: ini adalah turnamen paling istimewa. Tahun ini bisa terwujud dengan para pemain yang telah datang, Gordon, Rodri, Adeyemi, Joao," kata Lamine Yamal saat konferensi pers yang dikutip laman Mundo Deportivo, Selasa (8/9).

Pemain timnas Spanyol tersebut juga selalu siap untuk bermain bersama Dani Olmo dan Fermin Lopez. Sebagai rekan setim, Yamal memuji kedua pemain tersebut.

"Mereka berdua pemain yang spektakuler, saya sangat akrab dengan keduanya, yang satu lebih jago memanfaatkan ruang kosong dan yang lainnya lebih baik dalam mengontrol bola," pungkas Lamine Yamal.

Prediksi susunan pemain Barcelona vs Feyenoord

Barcelona dan Feyenoord sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini merupakan presiden prediksi susunan pemain kedua tim melansir dari Sports Mole.

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, Christensen, Espart; Rodri, Pedri; Yamal, Fermin, Gordon; Raphinha

Feyenoord: Ernst; Read, Juste, Watanabe, Marmol; Vanhoutte, Zechiel, Targhalline; Valente, Ferri, Diarra

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Lille vs Real Betis di Liga Champions: Duel Dua Tim yang Sama-Sama Sedang On Fire - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Lille vs Real Betis di Liga Champions: Duel Dua Tim yang Sama-Sama Sedang On Fire

Rabu, 9 September 2026 | 05.59 WIB

Prediksi Dortmund vs Villarreal di Liga Champions: Die Borussen Berpeluang Menang di Kandang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Dortmund vs Villarreal di Liga Champions: Die Borussen Berpeluang Menang di Kandang

Rabu, 9 September 2026 | 05.52 WIB

Prediksi Susunan Pemain Porto vs Manchester City di Liga Champions: Laga Sulit untuk Matheus Nunes - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Porto vs Manchester City di Liga Champions: Laga Sulit untuk Matheus Nunes

Rabu, 9 September 2026 | 04.13 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore