Prediksi Susunan Pemain Barcelona vs Feyenoord: Lamine Yamal Pasang Target Juara Liga Champions

Penyerang muda Barcelons Lamine Yamal.. (ig @fcbarcelona)
JawaPos.com-Barcelona siap menjamu Feyenoord di pekan perdana Liga Champions. Laga tersebut akan dimainkan di Camp Nou, Rabu (9/9) pukul 23.45 WIB.
Mengawali laga perdana di Liga Champions, Lamine Yamal menetapkan target juara. Ia yakin bisa mewujudkan hal tersebut karena Barcelona sudah mendatangkan banyak pemain baru musim ini.
"Tidak ada motivasi yang lebih besar bagi saya selain memenangkan gelar Liga Champions: ini adalah turnamen paling istimewa. Tahun ini bisa terwujud dengan para pemain yang telah datang, Gordon, Rodri, Adeyemi, Joao," kata Lamine Yamal saat konferensi pers yang dikutip laman Mundo Deportivo, Selasa (8/9).
Pemain timnas Spanyol tersebut juga selalu siap untuk bermain bersama Dani Olmo dan Fermin Lopez. Sebagai rekan setim, Yamal memuji kedua pemain tersebut.
"Mereka berdua pemain yang spektakuler, saya sangat akrab dengan keduanya, yang satu lebih jago memanfaatkan ruang kosong dan yang lainnya lebih baik dalam mengontrol bola," pungkas Lamine Yamal.
Barcelona dan Feyenoord sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini merupakan presiden prediksi susunan pemain kedua tim melansir dari Sports Mole.
Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, Christensen, Espart; Rodri, Pedri; Yamal, Fermin, Gordon; Raphinha
Feyenoord: Ernst; Read, Juste, Watanabe, Marmol; Vanhoutte, Zechiel, Targhalline; Valente, Ferri, Diarra
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