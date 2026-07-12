Kylian Mbappe Masih Ungguli Messi dalam Kontribusi Gol Piala Dunia 2026

Penyerang Prancis Kylian Mbappe menjadi tumpuan Les Bleus dalam laga Piala Dunia 2026. (Dok. Antara/ FIFA)
JawaPos.com - Striker timnas Prancis Kylian Mbappe menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak pada Piala Dunia 2026 setelah 11 kali terlibat langsung dalam gol. Jumlah itu berdasar pembaruan data resmi FIFA setelah rangkaian pertandingan Minggu (12/7) usai.
Laman FIFA seperti dilansir dari Antara menyatakan, penyerang timnas Prancis Kylia Mbappe mengoleksi delapan gol dan tiga assist dari enam penampilan. Catatan tersebut menempatkan Mbappe di posisi teratas daftar pemain dengan kombinasi gol dan assist terbanyak sepanjang turnamen ini.
Mbappe juga menjadi pemain paling efisien dalam menciptakan kontribusi gol dengan rata-rata satu kontribusi setiap 47 menit. Dia telah tampil selama 517 menit bersama Les Bleus dan menjadi salah satu kunci perjalanan Prancis hingga mencapai semifinal Piala Dunia 2026.
Kapten Argentina Lionel Messi membuntuti di peringkat kedua dengan 10 kontribusi gol. Pemain berusia 39 tahun itu mengoleksi delapan gol dan dua assist dari enam pertandingan dengan total waktu bermain 530 menit, atau rata-rata satu kontribusi gol setiap 53 menit.
Messi menambah satu assist saat Argentina menghadapi Swiss, sehingga memperlebar catatan kontribusinya dan tetap menjaga persaingan dengan Mbappe dalam daftar pemain paling menentukan selama pesta sepak bola empat tahunan tersebut.
Sementara itu, Jude Bellingham naik ke tiga besar setelah membukukan tujuh kontribusi gol. Gelandang Inggris tersebut membuat enam gol dan satu assist dari enam laga dengan 515 menit bermain.
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Tambahan dua gol Bellingham pada pertandingan perempat final melawan Norwegia membuat pemain Real Madrid itu menyamai catatan sejumlah bintang lain yang juga mengoleksi tujuh kontribusi gol, yakni Ousmane Dembele (Prancis), Erling Haaland (Norwegia), dan Harry Kane (Inggris).
Selain daftar kontribusi gol, FIFA juga mencatat Michael Olise sebagai pemain dengan jumlah assist terbanyak sementara. Pemain Prancis tersebut telah menghasilkan lima assist, mengungguli Bruno Guimaraes (Brasil), Brahim Diaz (Maroko), dan Martin Odegaard (Norwegia) yang masing-masing membuat empat assist.
Mbappe juga masuk daftar pemberi assist terbanyak dengan tiga assist, sejajar dengan sejumlah pemain seperti Bukayo Saka (Inggris), Anthony Gordon (Inggris), Alexander Isak (Swedia), dan Florian Wirtz (Jerman). Sementara, Messi telah membukukan dua assist sepanjang turnamen, sama seperti Ousmane Dembele, Johan Manzambi, Mohamed Salah, Achraf Hakimi, dan sejumlah pemain lain.
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