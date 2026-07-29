Tendangan Roket Sidney Cabral Kalahkan Gol Mbappé dan Messi, Jadi Gol Terbaik Piala Dunia 2026

sidney cabral (x @eurofootcom)
JawaPos.com – Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Utara menghadirkan pesta gol dengan total 308 gol yang dicetak sepanjang turnamen.
Di tengah aksi para bintang seperti Lionel Messi, Kylian Mbappé, dan Erling Haaland, justru sebuah gol dari bek tim debutan Cabo Verde, Sidney Lopes Cabral, yang dinobatkan FIFA sebagai Gol Terbaik Piala Dunia 2026.
Menurut laporan The Chosun, FIFA mengumumkan bahwa gol Cabral ke gawang Argentina pada babak 32 besar terpilih sebagai pemenang setelah melalui pemungutan suara penggemar.
Sebelumnya, FIFA menyeleksi 12 gol terbaik dari total 308 gol yang tercipta selama turnamen, sebelum akhirnya para suporter dari seluruh dunia menentukan pemenangnya.
Momen tersebut terjadi pada babak tambahan waktu ketika Cabo Verde tertinggal 1-2 dari Argentina. Cabral menusuk dari sisi kiri kotak penalti, melewati seorang pemain bertahan, lalu melepaskan tembakan melengkung dengan kaki kanan yang meluncur ke sudut kanan atas gawang.
Kiper Argentina, Emiliano Martínez, sudah terbang untuk menghalau bola, tetapi tendangan itu terlalu sempurna untuk dihentikan. Gol tersebut membuat kedudukan menjadi imbang 2-2, meski Cabo Verde akhirnya tersingkir setelah mencetak gol bunuh diri pada babak tambahan waktu berikutnya.
Cabral mengaku masih sulit mempercayai momen tersebut. "Saat melihat bola mengarah ke sudut gawang, saya berpikir, 'Apa yang baru saja saya lakukan?'" ujarnya.
Bek berusia 24 tahun itu juga mengungkap kisah emosional setelah mencetak gol. Sebelum pertandingan, ia berjanji kepada ibu dan kekasihnya akan menghampiri mereka jika berhasil mencetak gol. Namun ketika ia melompat ke tribun, sang ibu justru menangis hingga sempat pingsan karena terlalu terharu, sementara orang-orang di sekitarnya sibuk memberikan pertolongan.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya