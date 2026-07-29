Tendangan Roket Sidney Cabral Kalahkan Gol Mbappé dan Messi, Jadi Gol Terbaik Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Utara menghadirkan pesta gol dengan total 308 gol yang dicetak sepanjang turnamen.

Di tengah aksi para bintang seperti Lionel Messi, Kylian Mbappé, dan Erling Haaland, justru sebuah gol dari bek tim debutan Cabo Verde, Sidney Lopes Cabral, yang dinobatkan FIFA sebagai Gol Terbaik Piala Dunia 2026.

Menurut laporan The Chosun, FIFA mengumumkan bahwa gol Cabral ke gawang Argentina pada babak 32 besar terpilih sebagai pemenang setelah melalui pemungutan suara penggemar.

Sebelumnya, FIFA menyeleksi 12 gol terbaik dari total 308 gol yang tercipta selama turnamen, sebelum akhirnya para suporter dari seluruh dunia menentukan pemenangnya.

Momen tersebut terjadi pada babak tambahan waktu ketika Cabo Verde tertinggal 1-2 dari Argentina. Cabral menusuk dari sisi kiri kotak penalti, melewati seorang pemain bertahan, lalu melepaskan tembakan melengkung dengan kaki kanan yang meluncur ke sudut kanan atas gawang.

Kiper Argentina, Emiliano Martínez, sudah terbang untuk menghalau bola, tetapi tendangan itu terlalu sempurna untuk dihentikan. Gol tersebut membuat kedudukan menjadi imbang 2-2, meski Cabo Verde akhirnya tersingkir setelah mencetak gol bunuh diri pada babak tambahan waktu berikutnya.

Cabral mengaku masih sulit mempercayai momen tersebut. "Saat melihat bola mengarah ke sudut gawang, saya berpikir, 'Apa yang baru saja saya lakukan?'" ujarnya.