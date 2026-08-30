Mbappé vs Cristiano Ronaldo: Siapa Lebih Hebat Setelah 100 Kontribusi Gol di Real Madrid?

Cristiano Ronaldo dam Mbappe. (ig @madridxtra_)
JawaPos.com - Kylian Mbappé kembali membuat sejarah bersama Real Madrid. Hat-trick ke gawang Real Sociedad membawa penyerang Prancis itu mencapai 100 kontribusi gol untuk Los Blancos hanya dalam 105 penampilan.
Catatan tersebut jelas luar biasa. Namun, ketika nama Mbappé mulai disandingkan dengan Cristiano Ronaldo, angkanya justru menunjukkan bahwa legenda Portugal itu masih berada di depan.
José Mourinho, yang kini kembali menangani Madrid, bahkan mengaku enggan membandingkan keduanya. Meski begitu, ia tidak ragu memberikan pujian besar kepada Mbappé.
“Saya tidak suka membandingkan pemain,” tegas José Mourinho, “tetapi orang ini luar biasa.”
Ronaldo Lebih Cepat Capai 100 Kontribusi Gol
Melansir Sports Illustrated, Mbappé membutuhkan 105 pertandingan untuk mengoleksi 100 gol dan assist. Rinciannya adalah 89 gol dan 11 assist.
Sementara itu, Ronaldo mencapai angka yang sama jauh lebih cepat. Hanya dalam 86 pertandingan, Ronaldo sudah mengumpulkan 79 gol dan 21 assist.
Artinya, Ronaldo bukan hanya lebih cepat mencapai 100 kontribusi gol, tetapi juga memiliki jumlah assist hampir dua kali lipat dibandingkan Mbappé pada titik yang sama.
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