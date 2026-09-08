10 Peringkat Pemain Sayap Terbaik dalam Sepak Bola Dunia

Bukayo Saka, Lamine Yamal, dan Vinicius Jr masih tercatat sebagai pemain sayap paling mumpuni di dunia saat ini. (givemesport)
JawaPos.com - Saat ini, pemain sepak bola memiliki beragam karakteristik fisik dan gaya bermain; justru keragaman itulah yang membuat olahraga indah ini begitu memikat. Dulu, strateginya sederhana: kirimkan umpan jauh kepada pemain sayap yang piawai, saksikan mereka mengecoh bek lawan, lalu lepaskan umpan silang ke kotak penalti agar sang penyerang utama bisa menyelesaikannya dengan sundulan.
Kini, ada pemain sayap yang menganggap diri mereka sebagai pencetak gol, pemain yang aktif melakukan tekanan (presser), inside forward, dan banyak lagi peran lainnya. Mulai dari pemain Brasil yang penuh teknik hingga pemain Inggris yang lugas dan konsisten, ada begitu banyak ragam kemampuan yang kini mewarnai Liga Premier dan kancah sepak bola Eropa.
Hal ini membuat kami bertanya-tanya: siapa saja pemain sayap terbaik di dunia sepak bola saat ini? Menentukan hal ini bukanlah tugas yang mudah, mengingat formasi tradisional 4-4-2 kini jarang digunakan dan munculnya berbagai sub-kategori pemain yang beroperasi di sisi lapangan. Berikut adalah daftar 20 pemain sayap terbaik di dunia sepak bola, yang diurutkan berdasarkan faktor-faktor berikut.
Gol – seberapa sering pemain mencetak gol dalam 12 bulan terakhir.
Assist – berapa banyak gol yang diciptakan oleh pemain dalam 12 bulan terakhir.
Kesuksesan – apakah pemain tersebut berhasil membawa timnya meraih trofi dan melaju jauh di fase gugur kompetisi, baik di tingkat domestik maupun kontinental.
Momen penting – apakah pemain tersebut memiliki momen istimewa yang mencuri perhatian para penggemar.
Pentingnya peran bagi tim – seberapa besar ketergantungan tim terhadap individu tersebut untuk meraih kesuksesan.
Catatan penting: agar dapat masuk dalam daftar ini, posisi utama pemain harus tercatat sebagai 'Sayap Kanan' (Right Winger) atau 'Sayap Kiri' (Left Winger) di Transfermarkt.
Oleh karena itu, Kylian Mbappe dari Real Madrid tidak disertakan karena ia diklasifikasikan sebagai 'Penyerang Tengah' (Centre-Forward). Cole Palmer dan Phil Foden juga dulunya bermain sebagai pemain sayap, namun kini lebih dipandang sebagai 'Gelandang Serang' (Attacking Midfielder).
Sebagai salah satu bintang yang mencuat pada musim 2024/2025, Antoine Semenyo tampil memukau di Vitality Stadium saat membela Bournemouth. Sebagai pemain sayap yang benar-benar piawai menggunakan kedua kaki—mampu melepaskan tembakan keras dengan kaki kiri maupun kanan—pemain internasional Ghana ini mempertahankan performa gemilangnya hingga musim berikutnya, sebelum akhirnya memastikan kepindahan senilai GBP 64 juta ke Manchester City pada Januari 2026.
Ia mencatatkan total 20 kontribusi gol di Premier League musim lalu, membuktikan dirinya jauh lebih tajam dan efektif dibandingkan pemain sayap lain di klub barunya, yang cenderung hanya "banyak bicara tapi minim aksi nyata". Produktivitas itulah yang bisa membuatnya memainkan peran vital dalam upaya Man City kembali meraih gelar juara di bawah asuhan Enzo Maresca.
Di tengah persaingan ketat di PSG, kepercayaan yang diberikan kepada Desire Doue untuk tampil sebagai starter di posisi sayap kanan di bawah asuhan Luis Enrique—terutama dalam laga-laga krusial Liga Champions musim 2024/2025—menjadi bukti nyata kualitasnya. Pemain yang saat itu masih remaja tersebut membalas kepercayaan itu dengan mencetak dua gol dan satu assist di partai final.
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Ia mengakhiri musim 2024/2025 dengan torehan 16 gol dan 16 assist, memenangkan empat trofi, serta mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain dengan kemampuan dribel paling memikat di dunia sepak bola. Seiring bertambahnya usia, kemampuannya diprediksi akan terus meningkat saat ia melanjutkan kiprah gemilangnya bersama PSG setelah musim tersebut. Ia kembali menunjukkan bakat kelas dunianya di antara para pemain terbaik; kali ini dengan mencatatkan dua assist dalam kemenangan kandang 5-4 yang dramatis melawan Bayern Munchen di semifinal, serta menutup musim 2025/2026 dengan koleksi 12 gol dan tujuh assist di Ligue 1 dan kompetisi Eropa, sekaligus sukses mempertahankan gelar Liga Champions.
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