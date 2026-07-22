Yan Diomande Masuk Radar? Liverpool Masih Butuh Tambahan Pemain, Andoni Iraola Soroti Posisi Sayap

JawaPos.com – Juru taktik baru Liverpool, Andoni Iraola, menyatakan bahwa ada beberapa aspek perlu dibenahi di bursa transfer musim panas ini bagi The Reds saat ia berupaya memperkuat skuadnya untuk menatap 2026/2027.

Untuk sementara Liverpool baru merampungkan dua perekrutan saja yaitu, Jeremy Jacquet dan penyerang Victor Munoz. Namun, skuad asuhan Iraola masih membutuhkan tambahan pemain setelah kepergian Mohamed Salah, Andy Robertson, dan Ibrahima Konate secara gratis.

Tetapi sejak kepergian petinggi klub, Michael Edward dan rumor hengkangnya direktur olahraga aktif, Richard Hughes ke Arab Saudi, Al Hilal, hingga saat ini tim asal Merseyside belum lagi memulai bursa transfer, apalagi beberapa aspek yang menjadi pertimbangan sang pelatih.

"Menurut saya, sulit untuk menyebutkan angka pastinya (mengenai dana yang dibutuhkan). Saat bursa transfer dibuka, kita harus selalu terbuka terhadap opsi-opsi (pemain) baru untuk meningkatkan kualitas skuad," ujar Iraola soal strategi transfer The Reds.

"Ada situasi-situasi yang jelas di mana kami perlu segera mendatangkan pemain. Contohnya posisi pemain sayap. kami jelas membutuhkan pemain sayap baru. Namun, ada pula situasi di mana kami harus menganalisis pasar, biayanya, serta bagaimana penilaian kami terhadap pemain yang sudah ada."

"Kami menghadapi situasi sulit di beberapa posisi karena adanya pemain cedera yang sebenarnya kami andalkan. Bahkan kondisinya belum ideal, jadi keputusan akhir akan bergantung pada berbagai faktor," pungkasnya.

Untuk pemain sayap pengganti Salah, sebelumnya pasukan Iraola dikaitkan dengan Yan Diomande, wonderkid RB Leipzig yang direbutkan di pasar transfer serta Bradley Barcola, winger Paris Saint-Germain yang ingin menit bermain.

Sementara untuk memperkuat lini tengah The Reds dihubungkan dengan berbagai bintang baru seperti Kaishu Sano, Gilberto Mora, Kees Smit, serta yang paling masuk akal adalah gelandang Crystal Palace, Adam Wharton.