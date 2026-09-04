Prediksi Skor Athletic Bilbao vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Bisa Menang

Atletico Madrid diprediksi mampu mencuri kemenangan tipis saat menghadapi Athletic Bilbao di San Mamés. (Atletico Madrid)
JawaPos.com — Atletico Madrid diprediksi mampu mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor 1-0 dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di San Mamés, Sabtu (5/9/2026) pukul 21.15 WIB.
Kemenangan akan membawa tim asuhan Diego Simeone mengoleksi 10 poin dari empat pertandingan, sekaligus mempertahankan posisi mereka di papan atas klasemen setelah meraih tujuh poin dari tiga laga awal.
Athletic Bilbao datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Celta Vigo setelah sebelumnya menelan kekalahan beruntun dari Sevilla dan Barcelona pada dua pertandingan pertama Liga Spanyol 2026/2027.
Alex Berenguer dan Robert Navarro menjadi pencetak gol kemenangan yang membuat Athletic Bilbao mengumpulkan tiga poin dan menempati posisi ke-12 klasemen.
Sementara itu, Atletico Madrid memiliki catatan lebih konsisten dengan tujuh poin dari tiga pertandingan.
Los Rojiblancos membuka musim dengan kemenangan 2-0 atas Malaga, kemudian bermain imbang 2-2 melawan Villarreal sebelum kembali meraih tiga poin lewat kemenangan 3-1 atas Sevilla.
Hasil tersebut menempatkan Atletico Madrid di posisi ketiga dengan peluang menambah koleksi menjadi 10 poin jika mampu membawa pulang kemenangan dari San Mamés.
Sebaliknya, Athletic Bilbao masih membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi setelah hanya mengumpulkan tiga poin dari tiga pertandingan.
Athletic Bilbao memang memiliki modal positif dari pertemuan kandang musim lalu setelah menang 1-0 atas Atletico Madrid.
Namun, secara keseluruhan Atletico Madrid lebih dominan karena mampu memenangkan empat dari lima pertemuan terakhir melawan tim asal Basque tersebut.
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Jawa Pos
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