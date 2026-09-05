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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 5 September 2026 | 22.24 WIB

Prediksi Skor Athletic Bilbao vs Atletico Madrid: Menanti Debut Jonathan David Bersama Diego Simeone

Diego Simeone. (ig @simeone) - Image

Diego Simeone. (ig @simeone)

JawaPos.com - Athletic Bilbao akan menjamu Atletico Madrid pada pekan lanjutan LaLiga 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion San Mamés, Sabtu (5/9/2026) pukul 21.15 WIB.

Laga tersebut menarik perhatian karena Atletico berpeluang menurunkan rekrutan anyar mereka, Jonathan David. Penyerang asal Kanada itu baru resmi bergabung dengan Los Rojiblancos pada awal September setelah sebelumnya memperkuat Juventus.

Kehadiran Jonathan David menjadi tambahan menarik bagi lini depan Atletico. Pemain 26 tahun tersebut memiliki pengalaman bermain di level tertinggi Eropa dan diharapkan bisa memberikan pilihan baru bagi Diego Simeone.

Peluang David untuk menjalani debut juga cukup terbuka. Atletico sedang menghadapi situasi kurang ideal di lini depan setelah Alexander Sørloth mengalami cedera.

Sementara itu, kondisi Julián Alvarez mulai membaik setelah kembali mengikuti sesi latihan bersama tim.

Meski demikian, David belum tentu langsung dipercaya sebagai starter. Simeone masih memiliki beberapa pilihan untuk mengisi lini serang, termasuk Álex Baena dan Ademola Lookman yang tampil cukup baik dalam pertandingan sebelumnya.

Atletico datang ke San Mamés dengan modal positif. Mereka belum terkalahkan dalam tiga pertandingan pertama LaLiga musim ini.

Los Rojiblancos membuka kompetisi dengan kemenangan 2-0 atas Málaga, kemudian bermain imbang 2-2 melawan Villarreal.
Hasil terbaik Atletico sejauh ini terjadi ketika mereka bertandang ke markas Sevilla.

Pasukan Simeone berhasil membawa pulang kemenangan 3-1 dalam pertandingan tersebut.
Álex Baena menjadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian. Gelandang serang tersebut mencetak dua gol ke gawang Sevilla dan menunjukkan kontribusi penting dalam permainan Atletico.

Editor: Banu Adikara
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