Julián Álvarez Kembali Berlatih Bersama Atlético Madrid Usai Rumor Transfer Warnai Masa Depannya

JawaPos.com – Julián Álvarez kembali bergabung dalam latihan penuh bersama Atlético Madrid setelah beberapa hari menghadapi situasi rumit terkait masa depannya.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (31/8), Striker asal Argentina tersebut sebelumnya absen dari sejumlah sesi latihan karena sakit dan hanya menjalani latihan individual setelah kembali ke kompleks latihan klub.

Kembalinya pemain berjuluk La Araña itu menjadi perkembangan penting bagi Atlético Madrid menjelang penutupan bursa transfer.

Diego Simeone secara terbuka menegaskan keinginannya untuk membantu Julián Álvarez kembali ke performa terbaik selama sang pemain masih menjadi bagian dari Atlético Madrid.

Manajemen klub juga berharap penyerang berusia 26 tahun tersebut dapat segera kembali bermain, termasuk dalam pertandingan LaLiga melawan Athletic Club.

Sebelumnya, nama Julián sempat dikaitkan dengan sejumlah klub besar, seperti Barcelona, Arsenal, dan mantan klubnya, Manchester City.

Julián Álvarez sejauh ini baru tampil dalam satu dari tiga pertandingan Atlético Madrid musim ini, tetapi tetap dianggap sebagai salah satu pemain penting dalam skuad Simeone.

Pemain asal Argentina tersebut masih terikat kontrak jangka panjang bersama Atlético hingga 2030 sehingga klub berupaya mempertahankannya di tengah berbagai spekulasi transfer.