Prediksi Skor Udinese vs Lazio di Liga Italia: Frattesi Jadi Ancaman, Laga Berakhir Imbang

JawaPos.com - Lazio datang dengan modal dua kemenangan beruntun, sedangkan Udinese belum terkalahkan dalam dua laga. Duel di Bluenergy Stadium diprediksi berlangsung ketat.

Prediksi Udinese vs Lazio pada pekan ketiga Serie A 2026/2027 mengarah pada hasil imbang. Lazio memang tampil sempurna dengan enam poin dari dua pertandingan, tetapi Udinese belum terkalahkan dan memiliki keuntungan bermain di Bluenergy Stadium.

Udinese akan menjamu Lazio, Selasa (8/9/2026) pukul 01.45 WIB. Duel ini menjadi ujian bagi kedua tim yang sama-sama belum merasakan kekalahan pada awal musim.

Udinese mengawali kompetisi dengan hasil imbang melawan Como sebelum mengalahkan Monza 3-2. Hasil tersebut membuat mereka mengoleksi empat poin dari dua pertandingan.

Lazio memiliki catatan lebih impresif. Tim asuhan Gennaro Gattuso menyapu bersih dua laga awal dan kini mengantongi enam poin.

Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah Davide Frattesi. Gelandang anyar Lazio tersebut langsung memberikan dampak dengan mencetak gol kemenangan dalam dua pertandingan pertama Serie A musim ini.

Frattesi juga memiliki catatan khusus ketika menghadapi Udinese. Ia sudah mencetak lima gol di Serie A saat bertemu klub asal Friuli tersebut.

Catatan itu membuat Frattesi menjadi ancaman utama bagi lini belakang Udinese. Jika kembali menemukan ruang di area berbahaya, gelandang berusia 26 tahun tersebut berpotensi menentukan jalannya pertandingan.

Namun, Lazio tidak datang dengan kondisi skuad yang sepenuhnya ideal. Nicolò Rovella, Danilo Cataldi, dan Fisayo Dele-Bashiru disebut belum berada dalam kondisi terbaik.