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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 22 Agustus 2026 | 01.27 WIB

Prediksi Skor Udinese vs Como: Duel Ketat di Friuli Berpotensi Berakhir Imbang

Udinese dan Como diprediksi terlibat duel sengit pada laga pembuka Liga Italia 2026/2027 di Friuli. Simak prediksi Udinese vs Como di Liga Italia 2026/2027. Duel pembuka di Friuli berpotensi berakhir imbang 1-1.(Dok. Como) - Image

Udinese dan Como diprediksi terlibat duel sengit pada laga pembuka Liga Italia 2026/2027 di Friuli. Simak prediksi Udinese vs Como di Liga Italia 2026/2027. Duel pembuka di Friuli berpotensi berakhir imbang 1-1.(Dok. Como)

JawaPos.com — Udinese diprediksi mampu menahan Como dengan skor 1-1 pada laga pembuka Liga Italia 2026/2027 di Friuli, Sabtu (22/8/2026).

Udinese memiliki keuntungan kandang dan modal kemenangan di Coppa Italia. Namun, Como datang dengan status tim peringkat keempat musim lalu sekaligus calon peserta Liga Champions yang sedang naik daun.

Udinese Punya Modal Kompetitif Lebih Dulu

Udinese memasuki pekan pertama Liga Italia 2026/2027 dengan keuntungan ritme pertandingan setelah menyingkirkan Padova di babak awal Coppa Italia.

Gol Keinan Davis pada babak pertama memastikan kemenangan sekaligus menjadi suntikan kepercayaan diri sebelum menghadapi Como.

Kemenangan tersebut membuat persiapan Udinese lebih teruji dibandingkan lawannya. Tim asuhan Kosta Runjaic juga memasuki musim ketiga di bawah kepelatihan juru taktik tersebut.

Perkembangan Udinese memang belum membawa mereka ke level kandidat kompetisi Eropa. Namun, posisi ke-10 Liga Italia musim lalu memperlihatkan fondasi tim yang semakin stabil dan membuat mereka sulit ditaklukkan.

Perubahan skuad tetap menjadi tantangan. Udinese kehilangan beberapa pemain penting seperti Arthur Atta dan Thomas Kristensen, tetapi kedatangan pemain baru memberi Runjaic opsi untuk menjaga kedalaman tim sepanjang musim.

Performa pramusim sempat tidak meyakinkan setelah Udinese kalah dalam tiga dari empat pertandingan persahabatan pertama.

Namun, mereka kemudian mengalahkan Nottingham Forest dan Barcelona dengan skor identik 1-0 dalam laga berdurasi 45 menit, lalu menjuarai Friuli Venezia Giulia Cup.

Como Datang dengan Beban Ekspektasi Lebih Besar

Como menjalani musim 2025/2026 dengan pencapaian luar biasa setelah finis di posisi keempat dan mengungguli AC Milan serta Juventus dalam perebutan tiket Liga Champions.

Editor: Hendra
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