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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 8 September 2026 | 00.40 WIB

Fulham Kalah Tiga Kali Beruntun, Suporter Mulai Beri Sorakan

Alvaro Arbeloa. (ig @fulhamfc) - Image

Alvaro Arbeloa. (ig @fulhamfc)

JawaPos.com - Fulham belum juga menemukan jalan keluar dari awal musim yang buruk. Bermain di Craven Cottage, The Cottagers kembali menelan kekalahan setelah takluk 2-3 dari Crystal Palace.

Hasil tersebut membuat Fulham menelan tiga kekalahan dalam tiga pertandingan pembuka Liga Premier. Situasi semakin tidak nyaman karena sebagian suporter mulai meluapkan kekecewaan melalui cemoohan dan nyanyian yang mempertanyakan performa tim.

Padahal, Fulham sebenarnya sempat dua kali berada di posisi unggul pada babak pertama.

Sempat Unggul Dua Kali

Josh King dan rekrutan anyar Cesar Palacios membawa Fulham unggul pada babak pertama. Namun, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan.

Tyrick Mitchell mencetak gol pada masing-masing babak untuk menyamakan kedudukan bagi Crystal Palace.

Ketika pertandingan tampak akan berakhir imbang, Ben Chilwell muncul sebagai pembeda. Pemain yang masuk sebagai pemain pengganti itu mencetak gol kemenangan hanya tiga menit setelah mencatatkan penampilan keduanya untuk Palace.

Fulham pun harus kembali meninggalkan lapangan tanpa poin. Kekalahan ini menempatkan Fulham sebagai salah satu dari hanya dua tim yang kalah dalam seluruh tiga pertandingan pembuka Liga Premier musim ini, bersama Coventry City.

Editor: Novia Tri Astuti
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