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M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 4 September 2026 | 04.18 WIB

Arbeloa Kembali Datangkan Bintang Muda Real Madrid ke Fulham

ig @fulhamfc - Image

ig @fulhamfc

JawaPos.com - Fulham semakin terlihat seperti "rumah kedua" bagi para pemain muda Real Madrid. Klub asal London tersebut kembali mendatangkan talenta dari Santiago Bernabeu setelah menyelesaikan transfer Manuel Angel. 

Gelandang berusia 22 tahun itu menjadi pemain ketiga Real Madrid yang bergabung dengan Fulham pada musim panas ini.

Angel menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun bersama Fulham. Ia menyusul Gonzalo Garcia dan Cesar Palacios, yang lebih dulu bereuni dengan mantan pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, di Craven Cottage.

Transfer Angel dilaporkan bernilai £3 juta. Menariknya, Real Madrid tetap menjaga kepentingan mereka di masa depan dengan memasukkan klausul penjualan kembali sebesar 50 persen.

Angel Antusias Menjajal Premier League

Melansir BBC Sport, bagi Angel, kepindahan ke Fulham menjadi kesempatan besar untuk memulai babak baru dalam kariernya. Mantan pemain timnas Spanyol U-21 tersebut mengaku tidak sabar merasakan atmosfer klub barunya sekaligus berkompetisi di Premier League.

"Rasanya luar biasa bisa bergabung dengan klub legendaris seperti Fulham, klub tertua di London," kata Angel.

"Dan untuk berkompetisi di liga seperti Premier League, tempat setiap pemain bermimpi untuk bermain di sana suatu saat dalam karier mereka."

Kepindahan ini juga membuat hubungan antara Fulham dan Real Madrid semakin menarik. Tiga pemain muda dari klub Spanyol tersebut kini berada di bawah arahan Arbeloa, sosok yang mengenal betul sistem dan karakter para talenta muda Los Blancos.

Fulham Tambah Hugo Larsson

Editor: Hanny Suwindari
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