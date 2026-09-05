Prediksi Susunan Pemain Borneo FC vs Persija Jakarta: Shin Tae-yong Waspada, Bidik Awal Manis

JawaPos.com - Persija Jakarta menghadapi ujian berat pada pekan perdana Super League 2026/2027 saat bertamu ke markas Borneo FC Samarinda di Stadion Segiri, Sabtu (5/9) pukul 19.00 WIB. Laga tersebut sekaligus menjadi debut Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija di kompetisi kasta tertinggi Indonesia.

Shin Tae-yong menyadari laga pertamanya bersama Macan Kemayoran tidak akan mudah. Borneo FC merupakan runner-up Super League musim lalu dan kini Persija harus menghadapi mereka di kandang lawan.

“Borneo merupakan tim yang finis di posisi kedua musim lalu. Selain itu, kami juga akan bermain di kandang lawan, sehingga pertandingan ini bisa menjadi laga yang cukup sulit bagi kami,” kata Shin Tae-yong saat konferensi pers.

Meski mengakui tantangan besar yang menanti, Shin Tae-yong memastikan Persija telah melakukan persiapan dengan baik. Pelatih asal Korea Selatan itu ingin para pemain mengeluarkan kemampuan terbaik untuk membawa pulang kemenangan.

“Namun, kami sudah mempersiapkan diri dengan baik dan besok akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk meraih kemenangan,” pungkas Shin Tae-yong.

Persija datang dengan misi mengawali musim baru secara positif. Namun, Borneo FC memiliki keuntungan karena tampil di hadapan pendukung sendiri sekaligus membawa pengalaman setelah mengakhiri musim lalu sebagai runner-up.

Borneo FC diperkirakan mengandalkan Kadu di bawah mistar. Iago Mendonca dan Komang Teguh bakal menjadi tumpuan di lini belakang, sedangkan Juan Villa diharapkan menjadi salah satu motor serangan tuan rumah.

Di kubu Persija, Rizky Ridho diprediksi memimpin lini belakang. Fabio Calonego menjadi salah satu pemain yang diandalkan di lini tengah, sementara Alexander Jeremejeff diproyeksikan menjadi ujung tombak.

Laga Borneo FC kontra Persija juga menjadi kesempatan pertama bagi Shin Tae-yong untuk menunjukkan racikannya dalam pertandingan resmi Super League. Persiapan yang matang akan diuji langsung oleh salah satu tim kuat kompetisi musim lalu.