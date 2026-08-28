Liverpool Hampir Menyelesaikan Transfer Bradley Barcola

JawaPos.com- Liverpool semakin dekat dengan salah satu transfer terbesar mereka pada musim panas ini. The Reds dilaporkan hampir mencapai kesepakatan untuk mendatangkan penyerang Paris Saint-Germain, Bradley Barcola.

Negosiasi yang berlangsung cukup panjang akhirnya menemukan titik terang dalam beberapa jam terakhir, dengan kedua klub kini menyelesaikan detail akhir transfer.

Melansir ESPN, Barcola telah menjadi salah satu target utama Liverpool sepanjang musim panas. Kesepakatan tersebut diperkirakan bernilai sekitar £120 juta, dengan sedikitnya £100 juta di antaranya merupakan biaya yang dijamin.

Angka tersebut memang masih sangat besar, tetapi justru lebih rendah dibandingkan tawaran awal PSG yang mencapai £145 juta.

Terobosan dalam negosiasi disebut terjadi pada Rabu malam, membuat kepindahan Barcola ke Anfield semakin dekat untuk terealisasi.

Barcola Ingin Tantangan Baru

Barcola, yang kini berusia 23 tahun, menjadi salah satu pemain penting dalam keberhasilan PSG mempertahankan gelar Ligue 1 sekaligus memenangkan Liga Champions musim lalu.