Heboh! Liverpool Rebut Barcola dari PSG Senilai Rp 2,7 Triliun

JawaPos.com - Liverpool selangkah lagi mendapatkan amunisi baru untuk lini depan. The Reds telah mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain (PSG) untuk mendatangkan winger asal Prancis, Bradley Barcola, pada bursa transfer musim panas 2026.

Kesepakatan tersebut bernilai hingga GBP 123 juta atau sekitar Rp 2,7 triliun. Liverpool akan membayar GBP 106 juta sebagai biaya awal, sedangkan GBP 17 juta sisanya berupa bonus yang bergantung pada sejumlah klausul dalam kesepakatan.

Barcola dijadwalkan menjalani tes medis pada akhir pekan sebelum meresmikan kepindahannya ke Anfield. Pemain berusia 23 tahun itu juga akan menandatangani kontrak jangka panjang bersama Liverpool.

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Kedatangan Barcola menjadi bagian dari upaya Liverpool memperkuat lini serang. Pemain berkaki kanan tersebut biasa beroperasi di sisi kiri, tetapi juga mampu bermain di sayap kanan maupun sebagai penyerang tengah.

Fleksibilitas itu membuat Barcola menjadi pilihan menarik bagi Liverpool. Apalagi, The Reds membutuhkan tambahan pemain di lini depan setelah beberapa perubahan besar dalam komposisi skuad mereka dalam dua musim terakhir.

Barcola Jadi Target Utama Liverpool Liverpool menjadikan Barcola sebagai salah satu target utama setelah gagal mendapatkan Yan Diomande yang akhirnya memilih bergabung dengan Real Madrid.

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Klub Merseyside tersebut kemudian mengalihkan perhatian kepada Barcola. Negosiasi dengan PSG berlangsung cukup panjang karena klub Prancis itu sebelumnya mematok harga hingga GBP 145 juta untuk pemainnya.

Liverpool akhirnya berhasil mendapatkan kesepakatan dengan nilai maksimal GBP 123 juta. Jika seluruh bonus dalam kontrak terpenuhi, transfer tersebut akan menjadi salah satu pembelian termahal dalam sejarah klub.