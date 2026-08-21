Darwin Núñez Pindah ke Al-Diriyah dengan Status Pinjaman Usai Alami Masa Sulit Bersama Al-Hilal

Darwin Nunez (Bein Sports)
JawaPos.com – Darwin Núñez akan meninggalkan Al-Hilal untuk sementara dan bergabung dengan Al-Diriyah, klub yang baru promosi ke Liga Pro Saudi, dengan status pinjaman.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (20/8), Striker asal Uruguay berusia 27 tahun tersebut akan menjalani masa peminjaman selama satu musim tanpa opsi pembelian, sementara Al-Diriyah akan menanggung gajinya selama masa peminjaman.
Kepindahan ini menjadi kesempatan bagi Núñez untuk kembali mendapatkan menit bermain setelah kesulitan memperoleh tempat di skuad Al-Hilal.
Situasi Núñez di Al-Hilal semakin sulit setelah klub tidak mendaftarkannya dalam kompetisi liga domestik akibat keterbatasan kuota pemain asing.
Kedatangan Karim Benzema turut memengaruhi keputusan pelatih Simone Inzaghi dalam menentukan pemain asing yang masuk ke skuad utama, sehingga Núñez tidak menjadi bagian dari rencana klub untuk kompetisi domestik.
Sebelumnya, rencana kepindahannya ke Trabzonspor dari Turki juga gagal karena persoalan kontrak dan pembayaran yang masih belum terselesaikan dengan Al-Hilal.
Kepindahan ke Al-Diriyah diharapkan dapat membantu Núñez mengembalikan performa dan kepercayaan dirinya setelah menjalani periode sulit bersama Al-Hilal.
Sebelum bergabung dengan klub Arab Saudi tersebut, Núñez pernah memperkuat Peñarol, Almería, Benfica, dan Liverpool, dengan Liverpool membayar lebih dari EUR 80 juta atau sekitar Rp1,65 triliun.
Kini, Núñez yang masih terikat kontrak dengan Al-Hilal hingga 2028 akan berusaha menjadikan Al-Diriyah sebagai tempat untuk kembali tampil reguler dan menemukan ketajamannya di depan gawang.
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Jawa Pos
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