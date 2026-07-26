Darwin Nunez Masuk Radar Atlanta United, Striker Eks Liverpool Berpeluang Tinggalkan Al Hilal Musim Ini

Atlanta United incar Darwin Nunez dari Al Hilal musim ini, berpeluang tinggalkan klub Saudi menuju MLS musim ini. (Istimewa)
JawaPos.com - Masa depan Darwin Nunez kembali menjadi sorotan pada bursa transfer musim panas 2026. Penyerang asal Uruguay itu dikabarkan masuk dalam daftar incaran klub Major League Soccer (MLS), Atlanta United, setelah menjalani musim yang kurang memuaskan bersama Al Hilal.
Laporan dari The Athletic menyebutkan, Atlanta United telah membuka komunikasi untuk memboyong Darwin Nunez ke Amerika Serikat dari Al Hilal. Hingga kini, proses negosiasi masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan kesepakatan resmi.
Jika transfer tersebut terwujud, Darwin Nunez akan mengakhiri petualangannya di Liga Pro Arab Saudi yang baru berjalan satu musim. Pemain berusia 27 tahun itu bergabung dengan Al Hilal pada musim panas 2025 setelah ditebus dari Liverpool dengan nilai transfer sekitar 45 juta poundsterling.
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Kepindahan tersebut diharapkan menjadi titik balik kariernya setelah gagal memenuhi ekspektasi selama membela The Reds. Namun kenyataannya, perjalanan Nunez di Arab Saudi juga tidak berjalan mulus.
Sepanjang musim lalu, dia tampil dalam 24 pertandingan di berbagai kompetisi dan mencetak sembilan gol. Enam di antaranya lahir di kompetisi liga domestik.
Catatan tersebut belum mampu membuatnya menjadi pilihan utama di lini depan Al Hilal. Situasinya semakin sulit setelah klub mendatangkan Karim Benzema. Kehadiran striker veteran Prancis itu membuat posisi Nunez semakin terpinggirkan.
Bahkan, namanya sempat dicoret dari daftar registrasi pemain liga. Sebelumnya, Nunez hampir bergabung dengan klub Turki, Fenerbahce. Akan tetapi, proses transfer tersebut batal terealisasi sehingga ia tetap bertahan di Al Hilal.
Kini, setelah gelaran Piala Dunia 2026 berakhir, peluang Nunez mencari pelabuhan baru kembali terbuka. Atlanta United disebut melihat kesempatan tersebut untuk memperkuat lini serang mereka menjelang paruh kedua musim kompetisi MLS.
Meski demikian, Nunez bukan satu-satunya penyerang yang masuk radar klub asal Amerika Serikat tersebut. Atlanta United juga dikabarkan memantau striker AS Monaco, Breel Embolo. Penyerang timnas Swiss itu memiliki nilai pasar yang lebih rendah dibanding Nunez sehingga menjadi alternatif apabila negosiasi tidak berjalan sesuai rencana.
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