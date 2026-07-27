Atlanta United Siapkan Tawaran untuk Membawa Darwin Núñez Keluar dari Al Hilal

JawaPos.com - Darwin Núñez dikabarkan berpeluang meninggalkan Al Hilal setelah Atlanta United menyiapkan tawaran untuk merekrutnya pada bursa transfer mendatang.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (26/7), Penyerang asal Uruguay itu disebut ingin mencari klub baru menyusul situasinya yang semakin sulit bersama tim asal Arab Saudi tersebut.

Atlanta United pun muncul sebagai salah satu klub yang siap memberikan jalan keluar bagi mantan penyerang Liverpool itu.

Núñez bergabung dengan Al Hilal pada musim panas lalu setelah ditebus dari Liverpool dengan nilai transfer sebesar EUR 53 juta atau sekitar Rp1,01 triliun.

Namun, pada musim pertamanya ia hanya mampu mencetak sembilan gol di semua kompetisi.

Situasinya semakin rumit setelah Al Hilal mencoret namanya dari daftar pemain liga akibat aturan kuota pemain asing menyusul kedatangan Karim Benzema.

Menurut laporan, Atlanta United berencana mengajukan penawaran resmi dalam beberapa pekan ke depan. Klub Major League Soccer (MLS) tersebut terlebih dahulu harus mengosongkan satu slot pemain berstatus Designated Player, yang diperkirakan tersedia setelah Emmanuel Latte Lath meninggalkan tim.

Langkah itu dinilai membuka peluang bagi Atlanta United untuk merekrut Núñez sebagai pemain bintang baru mereka.

Meski masih terikat kontrak hingga 2028, Al Hilal diperkirakan bersedia melepas Núñez apabila menerima tawaran yang sesuai. Klub asal Riyadh itu kemungkinan harus menerima kerugian karena nilai transfer pemain tersebut diperkirakan tidak akan menyamai biaya pembeliannya dari Liverpool.