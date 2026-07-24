Terpinggirkan di Al Hilal, Darwin Nunez Masuk Radar Klub MLS Atlanta United

JawaPos.com – Mantan penyerang Liverpool yang kini berseragam Al Hilal, Darwin Nunez, dikabarkan sedang dalam pembicaraan mengenai kemungkinan kepindahannya ke klub Liga Utama Amerika Serikat (MLS), Atlanta United.

Nunez, yang meninggalkan Stadion Anfield menuju Arab Saudi pada musim panas lalu ini sekarang diperkirakan akan kembali berganti klub setelah tidak dilibatkan dalam pertandingan raksasa Liga Arab itu sepanjang musim lalu.

Pihak pemain asal Uruguay tersebut dan Al Hilal telah membahas pemutusan kontrak bersama yang sedianya baru berakhir pada 2028, namun hingga saat ini, ia masih terikat kontrak dengan klub.

Nunez hanya tampil sebanyak 14 kali di Saudi Pro League musim lalu, dengan mencetak enam gol dan menyumbangkan empat assist. Bahkan, ia bermain di Liga Champions AFC, di mana berhasil mencetak dua gol setelah tidak dipanggil

Akan tetapi, pada Februari, namanya dicoret dari daftar skuad liga menyusul kegagalan kepindahannya ke klub raksasa Turki, Fenerbahce. Meski transfernya ke Turki batal terlaksana, Al Hilal sudah telanjur merekrut ujung tombak utama tim, Karim Benzema dari Al Ittihad

Oleh karena itu, posisinya sebagai pilihan nomor 9 utama di skuad Simone Inzaghi di ambil alih oleh eks bintang Real Madrid itu, dan meninggalkan Nunez tanpa tempat dan tidak dapat tampil di pertandingan liga mana pun.

Sejak pertandingan pada 16 Februari itu, Nunez belum memainkan satu pertandingan pun untuk Al Hilal, dan lima penampilan terakhirnya adalah untuk tim nasional Uruguay. Ia tampil di semua pertandingan sayangnya gagal memenangkan satu pertandingan pun dan tersingkir lebih awal.

“Masa-masa sulit Nunez yang belakangan dialaminya tampak akan segera berakhir, karena Atlanta United dilaporkan telah memulai pembicaraan untuk merekrutnya musim panas ini,” tulis laporan terbaru talkSPORT.