Striker Baru Wajib Datang Sebelum September! Barcelona Dirundung Masalah Besar

Hansi Flick (Flashscore)
JawaPos.com - Barcelona menghadapi persoalan besar jelang dimulainya La Liga 2026/2027 lantaran belum memiliki penyerang tengah senior yang bisa menjadi ujung tombak utama.
Barcelona mengawali musim panas dengan sejumlah perekrutan penting. Rodri didatangkan dari Manchester City untuk memperkuat lini tengah. Kehadiran gelandang asal Spanyol itu membuat sektor tengah Barcelona semakin bertabur pemain berkualitas.
Di lini depan, Barcelona juga mendatangkan Anthony Gordon dan Karim Adeyemi. Keduanya diharapkan memberikan tambahan kecepatan dan variasi serangan.
Winger muda Belgia, Jesse Bisiwu, juga direkrut sebagai proyek jangka panjang.
Namun, satu kebutuhan penting belum terpenuhi. Barcelona belum memiliki striker nomor sembilan yang mapan.
Masalah itu muncul setelah Robert Lewandowski meninggalkan klub dan bergabung dengan Chicago Fire setelah kontraknya berakhir.
Ferran Torres juga pergi ke Paris Saint-Germain dengan nilai transfer sekitar 50 juta euro. Padahal, Torres menjadi salah satu pemain yang cukup sering digunakan sebagai pelapis Lewandowski musim lalu.
Kondisi tersebut membuat Hansi Flick harus menyiapkan solusi alternatif. Salah satu pilihan yang paling memungkinkan adalah memainkan Lamine Yamal sebagai false nine.
Yamal memang memiliki kemampuan untuk bermain di posisi tersebut. Pemain muda asal Spanyol itu tampil luar biasa musim lalu dengan mencetak 24 gol. Ia juga menjadi salah satu pemain utama Spanyol ketika menjuarai Piala Dunia.
Meski demikian, Flick tampaknya tidak ingin terlalu sering menggeser Yamal dari posisi favoritnya. Sang pelatih lebih menyukai pemain berusia 19 tahun itu beroperasi dari sisi kanan.
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Jawa Pos
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