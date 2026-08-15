Frenkie de Jong Bantah Rumor di Barcelona, Tegaskan Hubungan dengan Hansi Flick

Frenkie de Jong meluruskan berbagai rumor soal cedera, Barcelona, dan Hansi Flick. Dia menegaskan hubungannya dengan sang pelatih baik. (Dok. Barcelona)
JawaPos.com - Frenkie de Jong akhirnya angkat bicara mengenai berbagai pemberitaan yang menyoroti kondisi cedera, komitmennya bersama Barcelona, hingga hubungannya dengan Hansi Flick. Gelandang asal Belanda itu bahkan secara khusus membantah kabar bahwa dirinya pernah menolak bermain melawan Atletico Madrid di Liga Champions.
De Jong menyampaikan klarifikasi tersebut melalui media resmi Barcelona, Jumat (14/8/2026). Dia mengaku sengaja berbicara karena ingin meluruskan sejumlah kabar sekaligus mengeluarkan kekesalan yang selama ini dipendam.
"Saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana perasaan saya dan apa yang terjadi, mengeluarkan kemarahan ini dari dada, sehingga saya bisa fokus sepenuhnya pada pemulihan," ujar De Jong dikutip dari Marca.
Masalah yang membuat De Jong frustrasi bermula dari cedera lutut yang dialaminya saat menjalani latihan. Dia mengatakan cedera tersebut terjadi setelah seorang pemain terjatuh dan mengenai dirinya.
Pemeriksaan awal menemukan adanya masalah kecil pada lutut. Meski merasakan sakit, De Jong mendapat izin untuk tetap bermain setelah mendapat penjelasan bahwa kondisinya tidak akan semakin parah.
Namun, pemeriksaan lanjutan justru menunjukkan cedera yang lebih serius dibandingkan hasil pemeriksaan sebelumnya di Amerika Serikat. Situasi tersebut membuat De Jong kecewa.
"Kami melakukan pemeriksaan dan hasilnya menunjukkan cedera saya sekarang lebih serius dibandingkan ketika saya diperiksa di Amerika Serikat. Itu sangat berat karena saya tidak menyangka. Tidak ada yang menyangka," katanya.
De Jong mengakui dirinya memang memilih terus bermain karena tidak ingin meninggalkan tim. Keinginan tampil di Piala Dunia juga menjadi salah satu motivasinya untuk tetap berusaha berada di lapangan.
Di tengah situasi tersebut, muncul pula pemberitaan mengenai hubungannya dengan Flick. De Jong membantah keras kabar yang menyebut relasinya dengan pelatih Barcelona tersebut sedang tidak baik.
"Dikatakan bahwa hubungan saya dengan pelatih sangat buruk. Itu sepenuhnya salah. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan pelatih dan sering berbicara dengannya," tegasnya.
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Jawa Pos
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