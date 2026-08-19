Hansi Flick Belum Tentukan Kapten Barcelona, Raphinha, Eric Garcia, Pedri, dan Rodri, Jadi Kandidat

JawaPos.com - Pelatih Barcelona Hansi Flcik belum menentukan siapa yang menjadi kapten timnya sepanjang musim 2026/2027.

"Pemain masih datang dan pergi. Begitu skuad sudah dipastikan, kami akan melakukan pemungutan suara," ujar Flick, dikutip dari laman Barcelona dilansir dari Antara, Rabu (19/8).

Sampai voting tersebut dilakukan, juru taktik asal Jerman itu memastikan Raphinha masih akan menjadi kapten, bersama Eric Garcia dan Pedri.

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Pada musim 2025/2026, jabatan kapten utama Barcelona diberikan kepada kiper Marc-Andre ter Stegen bergantian dengan bek Ronald Araujo.

Kala itu, gelandang Frenkie de Jong menjadi wakil kapten.

Namun, seiring cederanya Ter Stegen dan Araujo, serta kondisi De Jong yang beberapa kali tidak bugar, Raphinha ditunjuk menjadi kapten sepanjang paruh kedua musim 2025/2026.

Kini, setelah Ter Stegen dipinjamkan ke Ajax Amsterdam dan Araujo hijrah dengan status kepindahan serupa ke Liverpool, ban kapten Barcelona masih dipakai Raphinha.

"Frankie (Frankie de Jong) masih cedera, jadi saya membuat keputusan ini," tutur Flick.